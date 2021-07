Dotace na bydlení po tornádu se o dary snižovat nebude, uvedla Dostálová

Praha - Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) na středečním mimořádném jednání vlády navrhne úpravu nařízení, podle kterého se mají dary z veřejných sbírek odečítat ze státní dotace pro lidi zasažené bouří a tornádem na jižní Moravě. Napsala to dnes na twitteru. Šlo podle ní o nešťastnou formulaci od úředníků, nikoli záměr. Snižování dotace o dary vzbudilo kritiku. Opoziční politici kritizují také krácení dotace o náhrady od pojišťoven, které lidé dostanou. U nich se změna pravidel nechystá, řekl dnes ČTK David Hořínek z odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj. Ke státní podpoře lidem po tornádu bude chtít ODS zařadit mimořádný bod na středeční schůzi Sněmovny.

Podle dosud platných podmínek dotace schválených vládou se podpora pro lidi, jejichž majetek bouře zasáhla, vypočítává jako rozdíl mezi náklady na obnovu nebo pořízení bydlení, výší vyplaceného pojistného plnění, výší jiné podpory státu a příjmem z veřejné sbírky. "Spornou větu o darech z pravidel vyjmeme. Úředníci to mysleli dobře, ale je to nesmysl, vyvolává to jen nejasnosti," uvedla Dostálová. V dalším vyjádření na twitteru formulaci pravidel označila za nešťastnou.

"Proto jsem se rozhodla, že navrhnu vládě vypuštění, aby měli lidé jasno a nebáli se. Dary se z dotace odečítat nebudou!" doplnila ministryně. V pondělním vyjádření na twitteru Dostálová radila, aby lidé dary ze sbírek využívali na jiné věci než bydlení, třeba vybavení domácnosti, nábytek nebo auto.

V prohlášení pro média Dostálová uvedla, že ministerstvo pro místní rozvoj nikdy nemělo v úmyslu krátit pomoc státu o veřejné dary. Úřednická formulace podmínek podpory měla podle ministryně technicky usnadnit dodržování pravidel, cílem bylo zabránit proplacení jednoho nákladu dvakrát a předejít problémům, které by žadatelům mohly nastat. "Máte moje slovo, že k žádnému krácení dotace nedojde," vzkázala Dostálová lidem ze zasažených obcí.

Podle ministryně bude ve středu ráno mimořádně jednat vláda. "Hlavním bodem bude program Živel a úprava formulace nařízení vlády tak, aby občané nebyli v nejistotě, že se jim zkrátí dotace o dary z veřejných sbírek," uvedla na twitteru.

Lidé z oblastí, kterými ve čtvrtek 24. června prošla ničivá bouře, mohou na rekonstrukci nebo pořízení nového obydlí získat od státu dotaci až dva miliony korun a až třímilionový úvěr s jednoprocentním úrokem. Žádosti o peníze z programu Živel v zasažených obcích na Hodonínsku a Břeclavsku od pátku do dneška přijímá mobilní tým úředníků Státního fondu podpory investic (SFPI). Úředníci působí také v obci Stebno na Lounsku, kterou bouře zasáhla ve stejný den.

Dostálovou za situaci kolem darů, pojištění a státní podpory kritizují opoziční politici. ODS uvedla, že nesouhlasí s tím, aby se od státní pomoci odečítaly dary z veřejných sbírek ani náhrady od pojišťoven. "Proto budeme chtít na zítřejší (středeční) schůzi Poslanecké sněmovny zařadit jako první bod právě toto téma a dary a dotace pro obyvatele jižní Moravy objasnit," uvedl předseda občanských demokratů Petr Fiala. Podle šéfa poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury šlo o drzý pokus o znárodnění finančních sbírek. Vláda trestá pojištěné, dodal.

"Kompetentní ministr se neschovává za úředníky!! Předkladatelem je člen vlády, ministr, a nikoliv úředníci!! Je ostudou vlády, že něco tak neuvěřitelného schválila," napsal na twitteru předseda lidovců Marian Jurečka. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové vláda nastavila podmínky pomoci tak, že kdo byl zodpovědný a platil si pojištění, je na tom hůř než nepojištěný. "Výmluvy ministrů na úředníky neobstojí. Oni nesou zodpovědnost," uvedla na twitteru.

Krácení státní podpory o peníze z pojištění čelilo kritice už před schválením programu Živel vládou. Třeba starostka tornádem zasažené obce Hrušky Jana Filipovičová vyslovila obavu, že plátci pojistek se po této zkušenosti rozhodnou se do budoucna dál nepojišťovat. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) původně snížení dotace o peníze z pojištění hájila s vysvětlením, že nelze škody kompenzovat dvakrát. Pak ale na twitteru oznámila, že výše podpory bude pro všechny stejná a musí zůstat pravidlem, že mít uzavřenou pojistku se vyplatí. Den poté vláda schválila podmínky dotace s odečítáním darů a vyplaceného pojistného.

Z veřejných sbírek mohou například lidé s demoličním výměrem na dům v tornádem zasažené části jižní Moravy získat 250.000 korun od Českého červeného kříže (ČČK). Částky od 50.000 do 300.000 korun rozděluje postiženým domácnostem v první vlně Diecézní charita Brno. Organizace Člověk v tísni odhaduje, že tornádo silně zasáhlo asi 1600 domácností na Břeclavsku a Hodonínsku. Statici zatím určili k demolici více než 180 domů. Oblastí prošlo podle meteorologů tornádo druhé nejsilnější kategorie s rychlostí větru až přes 300 kilometrů v hodině.