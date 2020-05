Dostálová kvůli voucherům vyzve EK k biraterálnímu jednání

Praha - Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) bude chtít vyzvat Evropskou komisi (EK) kvůli voucherům k bilaterálnímu jednání. Odpověď na dopis EK vytýkající uzákonění možnosti pro cestovní kanceláře (CK) vydávat místo hotovosti za zrušené cesty poukazy na zájezdy, který obdržela před týdnem, ministerstvo podle ní připravuje. Dostálová to řekla ČTK. Odpovědět má do 28. května.

Na rozdíl od ostatních států český zákon podle Dostálové obsahuje výrazný sociální prvek. Poukaz místo hotovosti mohou totiž odmítnout senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, osamělé samoživitelky a samoživitelé či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Peníze mohou rovnou požadovat také školy v případě školních zájezdů.

O peníze podle Dostálové ale nemusí přijít nikdo. Pokud klient CK poukaz nevyužije do 31. srpna příštího roku, bude mu muset být vrácena hotovost. Poukazy jsou podle Dostálové navíc 100procentně pojištěny proti úpadku. EK by podle ní měla být v těchto krocích vstřícnější. Doporučení k vydávání poukazů představila 13. května, český zákon podepsal prezident Miloš Zeman už 20. dubna.

"My skutečně se budeme snažit prosazovat právě princip proporcionality, že přece nejde v takovéto krizi, na kterou ani evropská směrnice nemyslí, tak nejde jednu skupinu úplně zlikvidovat na úkor jiné skupiny. Mělo by to být určitým způsobem vyvážené. My jsme přesvědčeni, že ta vyváženost v našem zákoně je," uvedla Dostálová.

Kromě ČR dostalo vytýkací dopis EK kvůli stejné záležitosti dalších 11 evropských zemí. Ministerstvo pro místní rozvoj s nimi je podle Dostálové v kontaktu. "Myslím, že to bude na každém státu, ale už se na nás i některé země obracejí, abychom připravovali společné pozice," doplnila. Na vytýkací dopis EK upozornil minulý týden server iHned.cz.

Tuzemské CK mohou místo hotovosti za zaplacené zálohy na zrušené zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna vydávat klientům poukazy. Lidé, kteří poukaz nevyužijí do 31. srpna příštího roku k úhradě jiné cesty, budou mít nárok na vrácení peněz.