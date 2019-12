Dostálová chce s vládou řešit možnou pomoc klientům H-Systemu

Ilustrační foto - Lidé z bytového družstva Svatopluk, kteří se mají podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) do měsíce vystěhovat z domů v Horoměřicích u Prahy, nainstalovali 29. července 2018 na příjezdové cestě závoru. Chtějí upozornit na to, že přístupová komunikace do lokality nepatří správci konkurzní podstaty, ale družstvu Svatopluk. Podle zástupce družstva závora nebude uzavřená, má mít spíš symbolický význam.

Ilustrační foto - Lidé z bytového družstva Svatopluk, kteří se mají podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) do měsíce vystěhovat z domů v Horoměřicích u Prahy, nainstalovali 29. července 2018 na příjezdové cestě závoru. Chtějí upozornit na to, že přístupová komunikace do lokality nepatří správci konkurzní podstaty, ale družstvu Svatopluk. Podle zástupce družstva závora nebude uzavřená, má mít spíš symbolický význam. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) má připravených čtyři až pět variant pomoci klientům zkrachovalého stavebního projektu H-System. Chce o nich jednat se členy vlády, zejména s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Dostálová to řekla před dnešním zasedáním kabinetu. Jednou z variant podle ní je, že by stát dal určité záruky za družstevní bydlení.

"Musela by se upravit nařízení vlády. Ale je potřeba si říci, jestli tímhle směrem půjdeme, nebo ne. Je potřeba si také říci, že nemůžeme dělat nařízení vlády jen pro klienty H-Systemu. Spadli by do toho všichni klienti, kteří se takhle v minulosti dostali do problémů, a je to samozřejmě i otázka státního rozpočtu," řekla Dostálová. Všechny varianty mají podle ní svá pro a proti a také určitá rizika.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu korun. Specifická je situace pro členy bytového družstva Svatopluk, protože si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle předsedy družstva Martina Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce.

Družstvo stále jedná s bankami o možné hypotéce na zaplacení odkupní ceny. Junek už dříve uvedl, že o hypotéku by nežádalo družstvo Svatopluk, ale jen menší bytové družstvo Horoměřice, jež sdružuje jen obyvatele horoměřických domů. Svatopluk má více než 500 členů, současná situace se ale týká zhruba 60 rodin v Horoměřicích, které by zřejmě bylo příjemcem hypotéky.

"Je to jedna z variant, že by stát mohl určitým způsobem dát záruky za družstevní bydlení, aby ti lidé věděli, že žádní noví majitelé nebo někdo, kdo by o tom družstevním podílu rozhodoval, by jim potom nezhoršoval podmínky. Protože to jsou lidé, kteří třeba už na finančních trzích tolik neuspějí, jsou starší, už kolikrát i důchodového věku, a na ty úvěry nemají takové příjmy, aby měli zajištění," uvedla Dostálová.