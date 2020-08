Dostálová by ráda předložila stavební zákon vládě 24. srpna

Praha - Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) by ráda předložila vládě nový stavební zákon v pondělí 24. srpna. Řekla to dnes v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Legislativní rada vlády před víkendem po dvoudenním jednání doporučila kabinetu upravené znění návrhu zákona schválit.

"Není tam nic zásadního, co bychom nedokázali vysvětlit, jde už jen o terminologická upřesnění. Mám tím pádem jistotu, že to toho 24. srpna můžeme předložit," uvedla dnes Dostálová.

Zákon by měl podle plánu vlády platit od jara 2021. Kabinet si od něj slibuje výrazné urychlení a zjednodušení povolování staveb. Účinnost by měla postupně nabíhat do poloviny roku 2023. Vládní legislativci v červnu návrh ministerstvu vrátili "k dopracování zejména některých institutů a procesních i jiných úprav, které zároveň nebylo možno dořešit či konkrétně naformulovat přímo při projednávání".

Po jednaní LRV tento týden ministerstvo uvedlo, že k významným koncepčním zásahům do znění zákona nedošlo, ve většině úprav šlo spíše o technické záležitosti a právní upřesnění, aby zákon co nejlépe fungoval v praxi.

Podle návrhu zákona by po jeho schválení mělo stačit jedno správní řízení a celé řízení o povolení stavby povede jeden stavební úřad. Celý proces má být digitalizovaný. Neintegrovaní do systému takzvaného jednoho razítka mají zůstat jen částečně památkáři, a to u kulturních a národních památek a památkových rezervací.

Podle zástupců podnikatelských komor a svazů se zákon po zapracování připomínek odklonil od původní podoby a situaci ve stavebnictví místo zjednodušení naopak výrazně zhorší. Řadu kritiků měl i původní návrh normy. Mezi nejčastější výtky patřilo to, že nahrával developerům a nechránil veřejné zájmy. Sdružení místních samospráv (SMS ČR) tento týden uvedlo, že zákon zruší většinu stavebních úřadů v obcích a povede k odlivu odborníků, kteří tam specializovanou stavební agendu dosud vykonávali.

Předseda SMS ČR a europoslanec Stanislav Polčák (STAN) v dnešní diskusi označil předkládaný zákon za hybrid. "Nám strašně vadí, jak dopadlo vypořádání ohledně toho, jaké úřady zůstanou v obcích. Protože ono se říká krásně - byla dohoda se Svazem měst a obcí, že zůstanou stavební úřady v obcích. Ale ony tam zůstanou jen ve velmi malé podobě," uvedl.

Podle Dostálové nejsou obecní stavební úřady záchrannou službou, to znamená, že není potřeba dojezdová vzdálenost 20 minut. "Co je ale potřeba, je, aby se vůči klientům, neboli investorům, v rámci stavebních úřadů dodržovaly lhůty. To jsme museli nějakým způsobem uchopit. Proto jsou tam opatření proti nečinnosti úřadů, proto jsou na těch obecních úrovních jenom místně příslušné stavby. Velké stavby budou rovnou pod státní stavební správou," dodala.