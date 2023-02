Dostálek zavzpomínal na působení ve Slavii pod zesnulým trenérem Ciprem

Praha - Trenér fotbalistů Brna Richard Dostálek zavzpomínal na působení ve Slavii pod koučem Františkem Ciprem. Legenda pražského klubu zemřela v úterý v 75 letech po dlouhé nemoci. Dostálek zažil Cipra v sezoně 1999/00, kdy se vršovický celek probojoval do čtvrtfinále tehdejšího Poháru UEFA (nyní Evropská liga). Do své trenérské kariéry si z něj vzal nadhled.

"Je to smutná zpráva. Hned jsem si vzpomněl na pár momentů, které jsem pod panem Ciprem zažil, ať už to byly ligové zápasy ještě ve starém Edenu nebo pohárové zápasy. Měli jsme tenkrát celkem úspěšnou pohárovou šňůru, éru, kdy jsme táhli pohárovou Evropou dost daleko. Vzpomínám na to strašně rád a na trenéra taky," řekl Dostálek na tiskové konferenci po utkání 19. kola první ligy na Slavii, která vyhrála 2:0.

"Měl lidský přístup a uměl si udělat i srandu. Neměl jsem možnost sledovat dál jeho trenérskou kariéru, ale to, co jsem si z něj mohl vzít, je nadhled," uvedl osmačtyřicetiletý někdejší záložník.

Cipro za Slavii hrál v letech 1971 až 1980 a poté ji třikrát trénoval. Při svém premiérovém působení na její lavičce ji v roce 1996 dovedl k prvnímu mistrovskému titulu po 49 letech a postoupil s ní do semifinále Poháru UEFA. Cipro také na začátku trenérské kariéry působil v Brně. Od jara 2020 bojoval s rakovinou tlustého střeva.

Před začátkem dnešního utkání zástupci Slavie včetně jejího předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka uctili Ciprovu památku u improvizovaného pomníku před stadionem. Úvodnímu výkopu pak předcházela minuta potlesku na jeho počest. Celý Eden na začátku a konci zápasu vyvolával Ciprovo jméno, domácí "kotel" si připravil i velké choreo s jeho podobiznou.

"Byla to smutná zpráva. Hlavně to hrozně zasáhlo lidi v klubu. Byl to jeden z nejúspěšnějších trenérů (ve Slavii), možná i nejúspěšnější. Měl obrovské úspěchy. Navíc tu působil ještě jako hráč, to je tím vždycky umocněné. Velkou část kariéry strávil ve Slavii a nikdy se netajil tím, jaký je slávista. I když jsme o jeho nemoci věděli, hlavně pro lidi z jeho okolí je to obrovská rána," prohlásil kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.

"Nejvíc jsme to cítili z lidí, kteří tady působí delší dobu v klubu. Někteří ho zažili jako spoluhráče nebo potom jako trenéra. Hráči to vnímali z hlediska historie, která v klubu je. Máme na stadionu muzeum a různé portréty z nejslavnějších zápasů s AS Řím nebo Bordeaux," připomněl Trpišovský zápasy Slavie v Poháru UEFA v úspěšném ročníku 1995/96.