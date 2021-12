Dopravu čekají jen dílčí změny, provoz bude dál omezovat pandemie

Praha - Dopravu v Česku čekají podle analytiků v příštím roce spíše jen dílčí změny. Nová vláda by měla pokračovat v některých legislativních změnách, například v bodovém systému nebo v systému slev ve veřejné dopravě. Osobní dopravu, zejména pak leteckou, budou zřejmě nadále brzdit protipandemická omezení. Při zpevňování koruny by naopak mohly na začátku roku zlevňovat pohonné hmoty. Vyplývá to z komentářů analytiků a ekonomů na dotaz ČTK.

Letošní rok byl podle analytiků výrazně pod vlivem pandemie. Železniční a autobusoví dopravci se museli zejména na jaře opět vyrovnávat s velkým úbytkem cestujících. Letecká doprava je kvůli omezením hluboko pod normálem po celý rok. Problémy postihly i zaoceánskou námořní přepravu, která kvůli nedostatku kapacit lodí a kontejnerů zasáhla celosvětový průmysl.

Právě potíže v zaoceánské přepravě se podle ekonoma Cyrrusu Petra Pelce projevily hlavně v automobilové výrobě. Nedostatek čipů výrazně zpomalil výrobu, zároveň zvýšil ceny dalších materiálů. Pro další dopravní segmenty byla podle analytika společnosti Natland Petra Bartoně největší zprávou pro ČR postcovidová várka peněz z EU v rámci tzv. plánu obnovy, které se Česko rozhodlo dát z velké části na rozvoj železniční infrastruktury. To by mělo urychlit zejména přípravu vysokorychlostních tratí. V silniční dopravě Bartoň vyzdvihl začátek stavby dálnice D4 formou PPP projektu, který se může stát východiskem pro toto financování dopravních staveb do budoucna. Pelc v této souvislosti připomíná hlavně zdlouhavou přípravu nových dálnic, která je podle něj například v Německu o polovinu kratší. Cena tuzemské výstavby je podle Pelce naopak v rámci Evropy srovnatelná.

"V příštím roce nečekejme v oblasti dopravy žádné převratné, revoluční změny. V řadě ohledů se evolučně naváže na to, co je již rozpracováno," uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Z očekávaných změn připomněl reformu bodového systému, který by měl přísněji postihovat závažné přestupky. Další očekávané legislativní změny by měly umožňovat zvýšení maximální rychlosti na některých úsecích dálnic, a to asi na 140 km/h, pokračovat by se mělo také v transformaci Ředitelství silnic a dálnic na novou státní organizaci.

Změny při stavbě dálnic a železnic naopak podle Kovandy zaberou mnohem více času. Jednou z větších změn v dopravě by mohlo být přehodnocení systému slev dopravě. Ty nyní studentům a seniorům zajišťují 75 procent slevy na jízdném. Nová vláda už ohlásila, že systém změní.

Osobní dopravu budou i v následujícím roce omezovat protipandemická opatření. Podle Bartoně bude pod tlakem zejména mezinárodní letecká doprava. "Někteří lidé sice budou ještě více hladoví po cestování, ale překážky v mezinárodním pohybu osob zůstanou ještě na dlouhá léta dopředu," uvedl. Podle něj navíc budou celosvětově klesat státní kompenzace leteckým společnostem. Do cestování se promítnou i další faktory. Bartoň očekává, že kvůli posilující koruně by na začátku příštího roku měly zlevňovat pohonné hmoty.

Ministerstvo dopravy upozornilo na řadu legislativních úprav, které začnou platit od ledna. Jde například o novou povinnost řidičů při objíždění cyklistů, kdy musí mít při předjíždění odstup minimálně půldruhého metru. V bodovém systému se nově budou udělovat dva trestné body za nedovolené parkování na místech pro handicapované. Zhruba o 380 kilometrů silnic první třídy se rozšíří mýtný systém pro kamiony. Od února začne platit novela zákona o drahách, která počítá s institutem tzv. monitoringu licence strojvedoucích, který bude sledovat dodržování pravidel o délce směny strojvedoucího a dobu řízení vlaku.