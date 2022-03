Dopravní podnik začne s rekonstrukcí tramvajové trati mezi Ohradou a Palmovkou

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) začne od pondělí 28. března s opravou tramvajové trati včetně estakády z Ohrady na Palmovku. Po dobu rekonstrukce, která by měla trvat do května 2023, bude v lokalitě zavedena náhradní autobusová doprava. Práce provedou za 239,5 milionu korun bez DPH firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a COLAS CZ. Novinářům to dnes sdělili náměstek pražského primátora Adam Schreinherr (Praha Sobě) a předseda představenstva a generální ředitel DPP Petr Witowski.

"Tuto rekonstrukci jsme připravovali tak, aby se uskutečnila před rekonstrukcí Libeňského mostu a dopady na cestující v oblasti Palmovky nebyly takové," řekl náměstek Schreinherr.

Estakáda u Krejcárku je podle Schreinherra největším mostem, který má DPP ve správě. Práce zahrnují kompletní obměnu tramvajové trati včetně trakčního vedení, rekonstrukci mostu a tramvajové zastávky Krejcárek. Stavebníci přeloží optické sítě, vymění dráhové kabely a zrekonstruují osvětlení mostu.

Od pondělí 28. března musí cestující počítat s výlukou na trati. Mezi Ohradou a Palmovkou bude jezdit náhradní autobusová doprava s číslem X10 a v nočním provozu s číslem X95. Ta by měla jezdit z Ohrady ulicí Pod Krejcárkem do Novovysočanské a následně po Spojovací přes Balabenku na Palmovku. Zpět na Ohradu budou autobusy jezdit ulicí Pod Plynojemem. Upravená bude trasa tramvajových linek s číslem 1, 6, 10, 11, 13, 14, 19 a 95, uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Letošní největší investiční akce na současné pražské tramvajové síti se dotkne rovněž provozu na železničních tratích, které vedou pod estakádou Krejcárek. Výluky budou podle zástupců DPP a zhotovitelských firem pouze v době montáže ochranných lávek pod mostní konstrukcí ve večerních nebo nočních hodinách. První z výluk je plánována na noc z 2. na 3. května, další pak v následujících dnech do 11. května.

Tramvajová trať mezi Ohradou a Palmovkou, která poprvé přímo spojila Libeň se Žižkovem, byla zprovozněna 22. listopadu 1990. Od té doby nebyla opravovaná a izolace mostu a jeho odvodnění tak nyní na mnoha místech už podle zástupců DPP neplní svoji funkci.

Praha bude letos rekonstruovat také jižní část Barrandovského mostu a nájezd na něj ze Strakonické ulice. Povrch komunikace budou silničáři opravovat na Hlávkově mostě, kde bude jeden jízdní pruh od začátku dubna do konce května uzavřen u tramvajové zastávky ve směru do centra. Dopravu nyní omezuje také rekonstrukce kolejí na Rašínově nábřeží v Podskalí, která začala v únoru a potrvá do 1. dubna. V případě Libeňského mostu již byl vybraný dodavatel a práce by měly začít letos. Rekonstrukci vyžaduje také Palackého most.

