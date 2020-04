Domácnosti s osobou s COVID-19 či v karanténě nesmí třídit odpad

Praha - Domácnosti s osobou, která onemocněla COVID-19, či je v povinné nařízené karanténě, dočasně nesmí třídit odpad. Platí pro ně také zvláštní opatření ohledně vynášení běžných odpadků. Cílem je ochránit popeláře před rizikem nákazy. Pravidla bezpečného postupu popsalo na webu ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Podle MŽP, které vychází z pokynů Státního zdravotního ústavu, si lidé z rizikových domácností musí umýt ruce před i po vynesení odpadu. Plastové pytle by měly mít tloušťku minimálně 0,2 milimetru, nebo je nutné použít více vrstev. "Po naplnění, nejpozději však do 24 hodin, pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem," stojí v informačním letáku ministerstva.

Zvláštní opatření platí i pro vyhození jednorázových roušek, respirátorů či rukavic - a to pro všechny domácnosti. "Jednorázové ochranné pomůcky můžete po použití vyhodit do směsného odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete," instruovalo ministerstvo. V zabezpečených plastových pytlích musí být i kapesníky používané nakaženými osobami.

Resort zároveň zdůraznil, aby lidé nikdy nenechávali pytle s odpadem mimo popelnice a kontejnery. "Chráníte tak zdraví popelářů," uzavřelo MŽP.