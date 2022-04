Dodávky plynu do Rakouska jsou zabezpečené, řekl Putin rakouskému kancléři

Vídeň - Ruský prezident Vladimir Putin na pondělním setkání ujistil rakouského kancléře Karla Nehammera, že dodávky plynu do Rakouska jsou zabezpečené. Rakousko za ně prý může i nadále platit eurem, řekl Nehammer agentuře APA.

Putin podle Nehammera prohlásil, že "dodávky plynu jsou zajištěné. Rusko bude dodávat smluvně dohodnuté množství a Rakousko za ně může i nadále platit v eurech".

Putin na začátku dubna podepsal dekret, podle kterého musí odběratelé z takzvaných "nikoliv přátelských zemí" za ruský plyn platit v rublech, jinak jim hrozí zastavení dodávek. Dodávky ruského plynu do zemí Evropské unie ale pokračují nehledě na požadavek Kremlu platit rubly.

Dekret stanoví mechanismus, podle něhož by si měl každý kupec u ruské banky Gazprombank otevřít dva účty. Na devizový by měl zaslat platbu v zahraniční měně. Za tu by Gazprombank nakoupil rubly a uložil je na klientův rublový účet. Z toho by se pak uskutečnila platba na účet ruské plynárenské společnosti Gazprom. Podle Rakouska by tento mechanismus umožnil, aby západní kupci mohli pokračovat v platbách eurem.

Nehammer se s ruským vůdcem setkal v pondělí v jeho rezidenci v Moskevské oblasti v obci Novo-Ogarjovo. Rakouský kancléř se dosud nezmínil o tom, že s šéfem Kremlu hovořil i o dodávkách plynu pro Rakousko. Po rozhovoru s Putinem řekl, že z něj nemá optimistický dojem.

Šlo o první osobní setkání vedoucího představitele některé z členských zemí Evropské unie s Putinem od zahájení ruské agrese na Ukrajině, která na prezidentův rozkaz začala 24. února.

Rakousko získává 80 procent zemního plynu z Ruska. Staví se proti okamžitému ukončení dovozu ruského plynu požadovaném Ukrajinou i některými unijními státy. Alpská země spolu s Německem či Maďarskem tvrdí, že takový krok zatím není z ekonomických důvodů možný. Nehammer dnes zopakoval svůj postoj. Rakouský průmysl a domácnosti by podle něj odstřižením od ruského plynu "utrpěly značné škody".