Dobytí Mariupolu má pro Rusko strategický význam, píše BBC

Kyjev - Boj o Mariupol pokračuje. Přístavní město je obklíčeno, ale stále nepadlo, napsala dnes stanice BBC na svém webu a upozornila na několik důvodů, proč je dobytí zdevastovaného Mariupolu pro Rusko tak důležité. Pokud by invazní jednotky získaly kontrolu nad tímto strategicky důležitým místem, Moskva by si zajistila kontrolu nad rozsáhlým územím a přidusila ukrajinskou ekonomiku. Jde také o propagandistickou příležitost a pro útočící Rusy by to znamenalo rovněž posílení morálky.

Získání Mariupolu by Rusku zajistilo kontrolu nad rozsáhlým územím jižní a východní Ukrajiny. Geograficky zaujímá Mariupol na mapě malou plochu, ale jeho dobytí by Moskvě umožnilo dokončit pozemní most z Ruska na ukrajinský poloostrov Krym, který Moskva anektovala v roce 2014. V případě obsazení Mariupolu by Rusko podle BBC získalo plnou kontrolu nad více než 80 procenty ukrajinského mořského pobřeží, čímž by odřízlo Ukrajinu od námořního obchodu a dále ji izolovalo od světa.

Dalším cílem při dobývání Mariupolu je přidušení ukrajinské ekonomiky. Mariupol je domovem strategicky důležitého přístavu, který v normálních časech slouží jako klíčový exportní uzel pro ukrajinskou ocel a uhlí. Se svými hlubokými kotvišti je největším přístavem v oblasti Azovského moře a sídlí v něm velké železárny a ocelárny. Vyváží se přes něj rovněž kukuřice. Ztráta Mariupolu by byla pro ukrajinskou ekonomiku těžkou ranou, napsala BBC.

Důležitý je také propagandistický aspekt. Mariupol je domovem ukrajinské milice, která se nazývá pluk Azov a v níž jejíž členové jsou některými označováni za pravicové radikály. Ačkoliv jeho bojovníci tvoří jen nepatrný zlomek ukrajinských ozbrojených sil, z pohledu Moskvy jde o užitečný propagandistický nástroj. Dává jí totiž záminku tvrdit Rusům, že ruští vojáci na Ukrajině bojují, aby svého souseda zbavili neonacistů.

V neposlední řadě by dobytí Mariupolu bylo důležité také pro posílení morálky. Kremlu by pomohlo ukázat obyvatelstvu - prostřednictvím státem kontrolovaných médií - že Rusko dosahuje svých cílů. Pro ruského prezidenta Vladimira Putina má podle BBC vše navíc historický význam. Ukrajinské černomořské pobřeží totiž vnímá jako součást toho, co se nazývá termínem Novorusko, který odkazuje na historické území ruské říše. Dobytí Mariupolu by však mělo psychologický význam pro obě strany války, upozorňuje BBC.