Dobrovolníci dnes chtějí dokončit IT systém k dálničním známkám

Skupina 60 programátorů začala 24. ledna 2020 v Praze v rámci veřejného hackathonu pracovat na novém IT systému elektronických dálničních známek. Pokračovat budou až do 26. ledna 2020, organizátoři pak chtějí předat systém zdarma státu. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Do dnešního večera by měl být hotový IT systém k elektronickým dálničním známkám, na které v rámci tzv. hackathonu pracuje 60 dobrovolníků. Organizátoři akce následně chtějí systém zveřejnit a zdarma předat státu. Hackathon #ZNAMKAMARADA začal v pátek v 18:00, během dnešního dne by akci měl navštívit mimo jiné i premiér Andrej Babiš (ANO) nebo nový ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Při hackathonu pracují vývojáři ve vymezeném čase na řešení konkrétního problému nebo na vytvoření zadaného softwarového projektu. Vyvíjený systém by podle organizátorů mohl být náhradou za zakázku na IT, jehož dodavatelem měla být za 401 milionů korun firma Asseco Central Europe. Stát však zakázku zruší.

Hlavní organizátor hackathonu Tomáš Vondráček v sobotu uvedl, že programátoři mají hotová základní rozhrání e-shopu a pracují na jejich propojení s dalšími systémy. Dnes by měli pracovat na detailech a odladění celého systému, které podle něj bývají často klíčové. Do 18:00, tedy do 48 hodin od začátku hackathonu pak chtějí systém spustit. Vondráček však připustil, že v případě problémů se práce mohou protáhnout i přes noc na pondělí.

Zakázka na informační systém a e-shop s elektronickými dálničními známkami stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Podle odborníků i politiků je výrazně předražená, navíc nevzešla z otevřeného tendru. Kremlíkův nástupce Havlíček oznámil, že zakázka bude po dohodě s firmou Asseco zrušena. Stát vyhlásí novou, která bude výrazně přepracována. O případném využití systému vyvíjením při hackathonu se rozhodne později.