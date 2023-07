Do Zoo Ostrava přicestovaly z Nizozemska dvě mladé žirafy, rozšíří nové stádo

Ostrava - Zoologická zahrada a botanický park Ostrava má dvě nové žirafy Rothschildovy. Přicestovaly ve středu z Nizozemska a jde o mladé samice, které doplní další mladou samici a samce, a rozšíří tak nově zakládané chovné stádo. ČTK to dnes sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.

"Než si žirafy zvyknou na nové prostředí, zůstane dočasně uzavřen Pavilon afrických zvířat," uvedla mluvčí. Návštěvníci zoo ale mohou žirafy vidět zdálky ve dvorku přiléhajícím k pavilonu, třeba z vyhlídky nebo ze safari expresu.

Obě žirafí samice se narodily počátkem roku 2021 a byly přivezeny ze Safariparku v Beekse Bergenu. "Žirafy absolvovaly dlouhou cestu (cca 1200 kilometrů) ve speciálním, k přepravě žiraf upraveném přívěsu. Během cesty byly pravidelně krmeny a napájeny. Žirafy vezli zkušení přepravci ze Safari Parku ve Dvoře Králové," uvedla Nováková.

Po příjezdu do Ostravy obě samice bez problému vystoupily z vozíku přímo do vnitřního boxu, kde zůstaly po zbytek dne. "Dnes jsme je vypustili do venkovního dvorku. S našimi dvěma žirafami se přes bariéru poznaly už v den příjezdu a v kontaktu s nimi byly i venku. Spojovat je budeme později," uvedl inspektor chovu Ivo Firla.

Zoo Ostrava chová žirafy Rothschildovy od roku 1987. Od té doby se tam narodilo 17 žirafích mláďat, 16 z nich se podařilo odchovat.