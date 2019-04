Praha - Do Vánoc by mohlo začít fungovat přímé letecké spojení mezi Prahou a Hanojí. Na česko-vietnamském podnikatelském fóru to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), který se akce účastnil spolu s vietnamským protějškem Nguyen Xuan Phucem. Babiš po své schůzce s Nguyenem také uvedl, že by se české firmy mohly ve Vietnamu prosadit především v těžebním či dopravním průmyslu.

Zástupci Letiště Praha a vietnamských aerolinek Bamboo Airways dnes podepsali memorandum o porozumění při přípravě letecké linky. Babiš záměr podpořil. Přímé letecké spojení by podle něj pomohlo nejen hospodářské, ale i turistické výměně.

Na podnikatelském fóru, kterého se účastnilo asi 100 českých a 60 vietnamských společností, podepsali dohodu o spolupráci například také zástupci Lidového výboru provincie Ha Tinh a české společnosti Danvit Express o spolupráci na větrné elektrárně. Smlouvu uzavřely také tuzemská společnost Hamibo a vietnamská VXT Corporation o investici do realitního projektu FUTURA Project v Karlových Varech.

Babiš se předtím na jednání s Nguyenem shodl, že vidí potenciál v prohlubování česko-vietnamských obchodních vztahů. "Vidíme velký potenciál v oblasti těžebního průmyslu," uvedl český premiér. Další možnosti skýtá doprava, dodal. Podle tuzemských statistik v roce 2017 Česko do Vietnamu vyvezlo zboží za 106 milionů dolarů. Opačným směrem putovalo zboží za 913,9 milionu dolarů, což znamená záporné saldo 807,9 milionu dolarů (18,35 miliardy korun).

Babiš slíbil, že Česko podpoří snahu Vietnamu o rychlé podepsání dohody s EU o volném obchodu. Podle Nguyena by dohoda pomohla českým firmám se vstupem na více než devadesátimilionový vietnamský trh. Země je podle něj připravena vytvářet příznivé podmínky pro firmy, zájem má především o podnikatele v oblasti energetiky, komunikací či veřejné dopravy.

Babiš také ocenil přínos vietnamské komunity v Česku. Podle Českého statistického úřadu je v ČR zhruba 61.000 Vietnamců. Po Ukrajincích a Slovácích tvoří třetí nejpočetnější menšinu. Od svého protějšku dostal český premiér pozvánku k návštěvě Vietnamu u příležitosti blížícího se 70. výročí od navázání diplomatických vztahů.

Nguyen se odpoledne setkal také s prezidentem Milošem Zemanem a s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). V Praze je vietnamský premiér od úterý a jednal také s předsedou představenstva Home Credit Group Jiřím Šmejcem či zástupci Česko-vietnamské společnosti. Svou návštěvu Česka uzavře ve čtvrtek.