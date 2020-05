Do Ústeckého kraje se jezdí kvůli Pravčické bráně i zoo, uvádí průzkum

Ústí nad Labem - Ústecký kraj navštěvují turisté zejména kvůli Pravčické bráně, soutěskám v Hřensku na Děčínsku a zooparku v Chomutově. Vyplývá to z průzkumu agentury CzechTourism. ČTK o tom v tiskové zprávě informovala za Ústecký kraj Magdalena Fraňková.

K deseti nejnavštěvovanějším cílům v regionu patří kromě míst v Narodním parku České Švýcarsko a chomutovského zooparku ještě další dvě zoologické zahrady, a to v Děčíně a Ústí nad Labem. Turisty vyhledávanou památkou je i židovský Památník Terezín na Litoměřicku.

"Nejvýraznější úspěch v návštěvnosti zaznamenal Ústecký kraj v rámci celé republiky v kategorii přírodních cílů, kde obsadil osm z deseti nejoblíbenějších míst," uvedla Fraňková. Jde třeba také o Gabrielinu stezku, šestikilometrovou vyhlídkovou trasu v Českém Švýcarsku.

Pro letošní rok vybrala agentura z každého regionu tři cíle do seznamu Neobjevených skvostů Česka. Z Ústeckého kraje jsou to rozhledna Jedlová na Děčínsku, Státní zámek Jezeří na Mostecku a Archeologický skanzen Březno u Loun na Lounsku. "Všechny tři cíle jsou atraktivní, přitom neprávem trochu stranou hlavního zájmu," uvedl Zdeněk Matouš (ČSSD), náměstek hejtmana pro cestovní ruch. Podle něj by na seznamu mohly být také hornické památky v Krušnohoří a vojenská pevnost Terezín. "Stojí ve stínu památníku, přitom se jedná o historický a architektonický unikát," doplnil Matouš.

Státní agentura CzechTourism uvedla, že na zpracování průzkumu se letos poprvé podílely destinační společnosti a krajské úřady ze všech 14 krajů.