Do Tokia odletěla většina českých basketbalistů v čele se Satoranským

Praha - V čele s kapitánem Tomášem Satoranským, Ondřejem Balvínem nebo trenérem Ronenem Ginzburgem odletěla dnes první skupina českých basketbalistů na olympijské hry do Tokia. Po dnešních osmi hráčích by měla 22. července následovat zbývající skupina čtyř reprezentantů a dalších členů realizačního týmu. Finální dvanáctičlenná nominace, která stále může doznat změn, se uzavře v Japonsku nejpozději o dva dny později.

"Covid v tomhle rozdělení cesty nehraje roli. Celá naše výprava čítá dohromady 22 lidí a není jednoduché dát ji do jednoho letadla. Tím, že jsme se do Tokia dostali teprve nedávno, bylo ekonomicky riskantní do té doby kupovat letenky za poměrně značnou cenu. Vše jsme tedy začali řešit až po úspěšné kvalifikaci v Kanadě," uvedl při setkání s novináři reprezentační manažer Michal Šob.

"Skupiny jsou namixované zhruba v poměru hráčů osmi ku čtyřem. Druhá parta, která zatím zůstává v Praze, má však dál potřebné servisní zabezpečení, aby byla schopná plnit úkoly trenéra," prohlásil Šob.

Ačkoliv měli minulý týden basketbalisté potíže s některými neprůkaznými výsledky testů na koronavirus, nyní by měli být v pořádku. Finální nominaci přesto trenér Ginzburg uzavře až na místě. "Pracujeme na tom. Věřím, že v příštích třech, čtyřech dnech budeme mít finální dvanáctku. Jsou některé věci, které musíme vyřešit a bude to dobré. Možná budou nějaké menší změny, ale specifikovat je nebudu," řekl Ginzburg.

Jasno by však mělo být nejpozději do 24. července. "V tu chvíli se musí ohlásit finální dvanáctičlenná nominace, která je definitivní a musí se s ní pak hrát po zbytek šampionátu. Do Tokia letí z důvodu omezeného počtu akreditací přesně 12 hráčů, ale kdyby se nedejbože něco stalo, tak máme ještě do 24. července možnost nějaké hráče vyměnit. Snad ale tato situace nenastane," přál si Šob.

Na místě pak tým absolvuje po příjezdu kontrolní test na koronavirus a následně budou hráči testováni každý den. "V těchto sportovních bublinách žijeme už delší čas. Máme nějak nastavené vnitřní protokoly a v tomto smyslu nás to neděsí. Víme, že nemůžeme dělat víc. Musíme být dál obezřetní a trpěliví," přiznal Šob.

Čeští basketbalisté se objeví na olympijských hrách poprvé v samostatné historii a poprvé od československé účasti v roce 1980. V základní skupině narazí na Írán, Francii a USA. "Naším prvním cílem bylo dostat se do Japonska, a to se splnilo. Nyní nás čeká turnaj o 12 nejlepších týmech na světě a chceme v něm hrát na sto procent. Pokud by se nám podařilo postoupit do čtvrtfinále, bylo by to úžasné," dodal Ginzburg.

Úvodní duel proti Íránu čeká české reprezentanty 25. července.