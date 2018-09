Společnost The Ocean Cleanup vypustila do Tichého oceánu prototyp systému na sběr plastového odpadu.

Společnost The Ocean Cleanup vypustila do Tichého oceánu prototyp systému na sběr plastového odpadu. ČTK/AP/Lorin Eleni Gill

San Francisco - V závěsu za tažnou lodí vyrazilo v sobotu ze San Franciska první zařízení organizace The Ocean Cleanup ("úklid oceánu"), které by mělo sbírat plastový odpad v Tichém oceánu. Systém nyní putuje k takzvané velké pacifické skládce mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy, kde podle odhadů vědců pluje na 1,8 bilionu kusů plastu.

S nápadem automatického mořského sběrače přišel nyní 24letý Nizozemec Boyan Slat. O vyčištění světových oceánů se začal zajímat poté, co se jako 16letý potápěl ve Středozemním moři a viděl více plastových tašek, než ryb, napsal web americké televize NBC News.

Zařízení má podobu 600 metrů dlouhé plovoucí hráze, na níž je zespodu upevněná přepážka sahající až do třímetrové hloubky. Systém se má za působení větru, mořských proudů a vln automaticky zformovat do tvaru písmene U a pohybovat se rychleji, než plastové odpadky, které jsou podle tvůrců hlavně těsně pod hladinou.

Oceánský sběrač odpadu bude poháněn přírodními silami vždy nějakou dobu brázdit vody Tichého oceánu, dokud senzory nevyšlou zprávu o tom, že se záhyb naplnil odpadem. Přivolaná loď pak nashromážděné plasty odveze na pevninu, kde budou zrecyklovány.

"Doufám, že The Ocean Cleanup se stane příkladem toho, jak jsme schopni vyřešit problém," řekl při vypouštění "Systému 001" autor myšlenky Slat. Jeho společnost má v plánu do roku 2020 vyslat na moře 60 úklidových systémů. Cílem je za pět let odstranit 50 procent velké pacifické skládky, kterou NBC News přirovnává k ostrovu odpadu o rozloze dvou Texasů.