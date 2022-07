Do senátních voleb se přihlásilo 180 kandidátů, méně než před šesti lety

Praha - Do letošních senátních voleb se podle dostupných informací registračních úřadů a politických stran přihlásilo zhruba 180 kandidátů. Je to méně než v předchozích volbách před šesti lety ve stejných 27 obvodech, kde se bude tento rok do horní parlamentní komory opět volit. V roce 2016 se hlásilo přes 230 adeptů, podobně jako v předloňských senátních volbách. Lhůta pro nominace kandidátů skončila dnes v 16:00.

Počet kandidátů se může ještě změnit podle toho, zda přihlášení splní zákonné požadavky. Registrační úřady, což jsou radnice v sídlech senátních obvodů, budou zkoumat přihlášky k registraci do 25. července. Pokud najdou závady, vyzvou k jejich odstranění. Rozhodnutí o registraci, nebo odmítnutí přihlášky padne nejpozději 5. srpna. Volby do třetiny Senátu se budou spolu s volbami do zastupitelstev obcí konat 23. a 24. září, případné druhé kolo bude o týden později.

Největší výběr budou mít zřejmě voliči v obvodu Karlovy Vary, kde se chce o přízeň voličů ucházet 11 osobností. Nejméně kandidátů se přihlásilo v okrsku Ústí nad Orlicí - tři.

Třetina horní parlamentní komory se obměňuje každé dva roky, funkční období senátorů je šestileté.

Většina senátorů, kterým letos končí funkční období, se bude v podzimních volbách znovu ucházet o přízeň voličů. Je mezi nimi i předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil (ODS), který je senátorem za Jihlavsko. Naopak svůj mandát už nebude obhajovat současná ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL), která byla zvolena za Hodonínsko, Jan Žaloudík (za ČSSD) za obvod číslo 55 Brno-město či Jiří Cienciala (za hnutí Občané spolu - nezávislí) na Frýdecko-Místecku.