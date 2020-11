Do rokenrolové síně slávy byla uvedena Houstonová i Depeche Mode

New York - Zpěvačka Whitney Houstonová, rapper Notorious B.I.G. či osobnost britské rockové skupiny T. Rex Marc Bolan byli v noci na dnešek posmrtně uvedeni do rokenrolové síně slávy spolu s kapelami Nine Inch Nails, Depeche Mode či Doobie Brothers. Slavnostní ceremoniál se měl původně uskutečnit již v květnu v koncertní síni v Clevelandu v americkém státě Ohio, kde se muzeum Rokenrolová síň slávy nachází, kvůli pandemii se však nakonec akce konala na podzim prostřednictvím předtočeného speciálu na kanálu HBO.

Do rokenrolové síně slávy mohou být umělci uvedeni 25 let po vydání svého prvního alba. Houstonová, která zemřela v roce 2012, vydala své debutové album v roce 1985 a stala se jednou z nejznámějších zpěvaček v hudebních dějinách. "Všichni víme, jak úžasná zpěvačka Whitney byla, možná největší hlas naší doby," řekla při uvedení Houstonové do síně slávy zpěvačka Alicia Keysová. Hudba inspirativní černošky podle ní bude věčná.

Rapper B.I.G. vydal pouze dvě alba, ale významně ovlivnil hudební scénu. Zemřel v roce 1997 ve věku 24 let. Do síně slávy jej uvedl přítel a kolega Diddy, který ho označil za "největšího rappera všech dob".

Bolanova smrt v roce 1977 přinesla konec britské skupiny T.Rex, jež se proslavila zejména hitem Bang a Gong (Get it On) a v menší míře také skladbou Jeepster. Umělce do síně slávy uvedl bubeník kapely The Beatles Ringo Starr.

Kromě ocenění in memoriam se do prestižního hudebního klubu dostalo také několik stále aktivních kapel, včetně britských Depeche Mode, jejichž skladby ovlivnily hudební scénu zejména v 80. letech. Skupina se dala dohromady v roce 1980 v anglickém Basildonu a o rok později prorazila singlem Just Can't Get Enough z alba Speak & Spell. Skupina, která patřila k průkopníkům ve využívání syntetizátorů, poprvé v Praze vystoupila ještě za komunistické éry v březnu 1988. Na koncert v pražské Sportovní hale tehdy přišlo na 15.000 fanoušků.

Ocenění získali také Nine Inch Nails, kteří se v 90. letech stali průkopníky industriálního rocku. Dále pak také Dobbie Brothers, kteří sice podle agentury AP nepatřili k favoritům hudebních kritiků, ale proslavili se nezapomenutelnými hity v 70. letech, včetně Listen to the Music, Black Water či China Grove, a letos slaví své 50. výročí.