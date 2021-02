Do přetížené nemocnice Cheb nastoupí dva vojenští lékaři

Ilustrační foto - Nemocnici v Chebu, která je kriticky přetížená, navštívil 4. února 2021 ministr zdravotnictví Jan Blatný. Na snímku jsou sanitní vozy u vchodu do nemocnice.

Ilustrační foto - Nemocnici v Chebu, která je kriticky přetížená, navštívil 4. února 2021 ministr zdravotnictví Jan Blatný. Na snímku jsou sanitní vozy u vchodu do nemocnice. ČTK/Kubeš Slavomír

Cheb - Do přetížené chebské nemocnice nastoupí v pátek dva vojenští lékaři na interní oddělení. Lékařskou posilu pro nemocnici s kritickým nedostatkem personálu slíbil při návštěvě minulý týden ve čtvrtek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), i když mluvil o třech doktorech. Lékaři by měli v chebské nemocnici zůstat do konce února, s možností prodloužení jejich pomoci, řekl dnes ČTK mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Vladislav Podracký.

"Lékařská posila rozhodně pomůže, ale potřebovali bychom ji natrvalo. Lékaři nastoupí na covid internu, kde budou zajišťovat péči o covidové pacienty," řekl Podracký. Chebská nemocnice jedná s ministerstvem zdravotnictví o další pomoci lékařů z řad armády i dalších nemocnic. Podle mluvčího je ale obtížné je v této době získat.

Situace v nemocnici v Chebu zůstává kritická. K dnešku tam leží 63 pacientů s koronavirem, dosud nejvíce, 77, jich měla nemocnice v neděli. Kvůli nedostatku lůžek musí zdravotníci pacienty s covidem-19 převážet do jiných nemocnic. Při nejkritičtější situaci musela nemocnici přesunout až 15 hospitalizovaných za den.

"Přesun pacientů je stále složitější, protože všechny nemocnice i covidová centra v kraji jsou plná. Musíme hledat volná lůžka mimo kraj," řekl Podracký. Pacienti jsou nejčastěji transportováni letecky armádním vrtulníkem i pozemně do Plzeňského, Středočeského, Jihočeského kraje nebo do Prahy.

Kromě převozů se ale v Karlovarském kraji snaží nemocnice rozšiřovat počet covidových lůžek. Nových 12 lůžek tak vzniklo v sokolovské nemocnici, pět dalších se podařilo zřídit v covidovém centru v Mariánských Lázních.

Z důvodu nedostatku zdravotnického personálu nařídil Karlovarský kraj pracovní povinnosti pro zdravotní sestry. Ze sta sester, které kraj vyzval, by chtěl získat alespoň 20 procent.

Karlovarský kraj momentálně nemá k dispozici pro pacienty s koronavirem přístroj pro mimotělní krevní oběh, takzvaný ECMO, který u pacientů v mimořádně závažných stavech dokáže nahradit funkci plic a srdce. Podle mluvčího je nyní zapůjčený Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde je více potřebný u pacientů v nejkritičtějším stavu.

Podle ministerstva zdravotnictví jsou v kraji dvě volná lůžka ze 78 intenzivních na JIP/ARO, pro pacienty s covidem není volné žádné. Volné je jedno z osmi dodatečně upravených intenzivních lůžek pro pacienty s covidem. Standardních lůžek s kyslíkem je volných 54 z 598, z toho je 16 pro pacienty s covidem.