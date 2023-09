Do opravovaného areálu kostela na Zeleného hoře se vydala krojová pouť

Žďár nad Sázavou - Ve Žďáru nad Sázavou se dnes konala lidová krojová pouť ke kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který patří mezi nejvýznamnější stavby barokní gotiky architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. V krojích šly k památce zapsané na seznam UNESCO stovky lidí, i díky účasti folklorních souborů z Vysočiny. Organizátory, kteří pouť pořádají u příležitosti výročí svěcení kostela na svátek svatého Václava v roce 1722, neodradila ani rozsáhlá oprava ambitu mimořádné církevní svatby.

"Loni jsme tam měli skutečně velký počet (folklorních) souborů z Čech i Moravy. Letos jsme si řekli, že se potom představení souborů dost protahuje," řekl ČTK Stanislav Růžička ze spolku Putování za Santinim, který je jedním z organizátorů akce. Pouť by se podle něho neměla proměnit ve festival folkloru. "Přeci jenom je hlavní důvodem konání pouť na Zelenou horu, jak se to často odehrává na významných moravských poutních místech," řekl Růžička. Pozvané letos byly i soubory z Velké Bíteše, Blanska, z Jihlavy, Telče nebo Havlíčkova Brodu. Vedle jejich členů šli v průvodu i jednotlivci, kteří přivítali možnost vynést své kroje při slavnostní příležitosti. Přijeli i z Hodonínska.

Lidová krojová pouť se letos konala počtvrté. První ročník byl v roce 2018, dvakrát se nekonala kvůli pandemii covidu-19.

Oprava ambitu podle Růžičky nebyla překážkou. "Řekli jsme si, že je to vlastně hezké, když se i v té stavbě něco děje tak, jak to bylo i za Santiniho. Všichni stavebníci nám vyšli vstříc, takže máme kolem sebe dostatek místa," řekl Růžička.

Ambit obklopující centrální poutní kostel je postavený na půdorysu desetiúhelníku, jeho součástí jsou brány a kaple. Oprava za více než 100 milionů korun začala na jaře 2022 a podle kastelána Ondřeje Vobejdy by měla skončit do konce roku. "Zatím se pořád ještě pracuje na celé délce, protože se musí využít jednak ten krátký úsek, který na to byl, jednak současné pěkné počasí. Ale pokud to všechno půjde dobře, mělo by to do konce roku být. Samozřejmě se nedají vyloučit ani některé dokončovací práce ještě příští rok," řekl Vobejda. Hotová už je z většiny vnitřní štuková výzdoba, nyní se pracuje na venkovních omítkách.

Kvůli pouti a představení folklorních souborů vyrostlo v areálu dočasné pódium a odstraněno bylo lešení z brány.

Letošní návštěva poutního kostela bude podle Vobejdy vyšší než loni, podle prodaných vstupenek už přišlo přes 30.000 lidí. "Samozřejmě lidí, kteří sem přijdou na poutě nebo se jen tak podívat, je násobně více, ty ale nemáme zatím jak spočítat," řekl Vobejda.