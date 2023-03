Do klubu primátora Ostravy Macury vstoupili všichni, kdo opustili klub ANO

Ostrava - Do nově vzniklého zastupitelského klubu ostravského primátora Tomáše Macury (dříve ANO) už vstoupili všichni zastupitelé, kteří opustili klub hnutí ANO. V krajské metropoli začala i první jednání o podobě nové koalice. Původní koalice tvořená hnutím ANO, uskupením Spolu a Piráty se rozpadla poté, kdy se začal štěpit klub ANO a koalice přišla o většinu hlasů v pětapadesátičlenném zastupitelstvu. Macura vidí možností řešení situace několik, vyjednávat nechce s SPD a Ostravskou levicí. První jednání má za sebou uskupení Spolu, druhý nejsilnější klub zastupitelstva Ostravy po hnutí ANO. ANO plánuje schůzky po středečním sněmu.

Problémy v ostravské buňce ANO odstartovala volba prezidenta. V ní Macura, podobně jako moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, veřejně podpořil Petra Pavla na úkor stranického šéfa Andreje Babiše. Oba moravskoslezští politici pak hnutí opustili. V případě Macury následovalo jeho vyloučení z klubu ostravských zastupitelů. Stejně tak klub vyloučil i náměstkyni primátora Zuzanu Bajgarovou. Následně klub opustili náměstkyně Kateřina Šebestová a zastupitelé Robert Čep, Ondřej Němeček a Maxim Pachomov. Počet členů klubu ANO tak klesl z 21 na 15.

"Času nebylo mnoho, ale dnes se oficiálně rozšířil náš klub, protože jedna věc je, že pan Němeček s panem Pachomovem vystoupili z klubu ANO, ale dneska oficiálně přistoupili k nám, takže v našem klubu je šest lidí. Ustavili jsme také vyjednávací tým," řekl Macura. Kromě primátora Macury je v něm také náměstkyně Bajgarová a zastupitel Němeček.

Podle primátora je možností řešení aktuální politické situace několik, vyjednávat nechce s SPD a Ostravskou levicí, zcela nevyloučil ale ani jednání se svým původním klubem hnutí ANO. "Preferovanou variantou je určitě to, co jsem skládal po volbách. To znamená se Spolu a Piráty, což ale nestačí, takže oslovíme hnutí Ostravak i Starosty pro Ostravu," řekl Macura. Například Starostové pro Ostravu se ale v předvolební kampani vymezovali vůči stavbě nové koncertní haly, kterou naopak primátor dlouhodobě prosazuje. Dnes znovu zopakoval, že je pro něj toto téma zásadní.

První vstupní jednání má za sebou i uskupení Spolu, které je druhým nejsilnější klubem zastupitelstva Ostravy. Podle lídra a náměstka primátora Jana Dohnala (ODS) už absolvovali první schůzky s novým klubem primátora i hnutím Ostravak. "Co se týče hnutí ANO, musíme počkat, co z nich teprve vyjde ven, protože nevíme to personální obsazení," uvedl Dohnal. V Ostravě se totiž ve středu koná oblastní sněm hnutí ANO, který by měl nominovat kandidáta na primátora. Nová předsedkyně klubu Hana Tichánková v pondělí uvedla, že by se schůzky s dalšími zastupitelskými kluby měly uskutečnit právě po středečním sněmu.

Podle Dohnala dnešní jednání nebyla o žádných personálních požadavcích, ale spíše o možnostech spolupráce. První jednání s představiteli klubů by chtěl mít hotová v tomto týdnu. O preferované variantě nechtěl hovořit, ale zopakoval, že koalice podle něj bude mít širší podobu než doposud.

Hnutí ANO, které volby vyhrálo, mělo původně 21 zastupitelů, nyní jich má 15. Vyloučeného primátora Macuru totiž následovalo dalších pět lidí. Další uskupení dosavadní koalice měla dohromady 12 zastupitelů - devět bylo ze Spolu a tři zastupitele měli Piráti. V opozici dosud bylo hnutí Ostravak s osmi mandáty, SPD se sedmi zastupiteli, Starostové pro Ostravu se čtyřmi mandáty a Ostravská levice má tři zastupitele.