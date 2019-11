Do Jizerských hor vyrazili první běžkaři, stopy se ale neupravují

Liberec - První běžkaři vyrazili dnes do Jizerských hor, kde od úterý připadlo deset až 20 centimetrů sněhu. Stopu si ale musí zatím prošlapávat sami. Lyžařská magistrála se strojově neupravuje, sněhu je málo. "Na první jízdu potřebujeme tak 40 centimetrů, pokud by rolby projely teď, sněhovou nadílku by rozmačkaly a promíchaly s podkladem," uvedla pro ČTK ředitelka Jizerská o.p.s. Radka Davidová.

Nezisková společnost se stará o údržbu lyžařské magistrály, podle Davidové to ale vzhledem k předpovědi počasí nevypadá, že by mohly rolby brzy vyjet. "Od pátku se očekává výrazné oteplení a dešťové přeháňky, do konce příštího týdne se patrně dalšího ochlazení nedočkáme," dodala Davidová.

Jizerská o.p.s. se čtyřmi rolbami udržuje kolem 200 kilometrů magistrály a upravit najednou celou trasu trvá čtyřem profesionálním řidičům osm až deset hodin. Minulá sezona trvala 121 dnů a byla neobvyklá náročností na úpravu tras, a to kvůli odstraňování popadaných stromů i častému sněžení. Rolby vyjely 101krát, jejich řidiči najezdili více než 11.200 kilometrů a strávili ve strojích téměř 1500 hodin.

Pro letošní sezonu si společnost pořídila jednu novou rolbu, která nahradila nejstarší, poruchovou. Stála téměř pět milionů korun. Nezisková společnost rolbu mohla koupit i díky rekordnímu výtěžku z veřejné sbírky. V minulé sezoně se od běžkařů poprvé povedlo vybrat na úpravu magistrály přes milion korun. Peníze je možné posílat na účet, prostřednictvím dárcovské sms a jako nejúčinnější se zatím ukázal prodej samolepek zavedených na konci roku 2012. Lyžaři mohou přispět od 50 do 2000 korun a podle výše příspěvku získají samolepky s různým označením, třeba výletník, hobík nebo mistr.