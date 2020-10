Do hotelů je možné přemístit z nemocnic zhruba 800 pacientů

Praha - Pacientů s jinými chorobami než covid, kteří zůstávají hospitalizováni ze sociálních důvodů a jejichž přemístění do hotelového ubytování by nemocnicím ulehčilo v době epidemie koronaviru, je podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) zhruba 800. O použití hotelů pro tento účel jedná ministerstvo s asociací hotelů, řekl dnes Prymula na tiskové konferenci. Obecně připravuje záložní lůžkové kapacity Ústřední krizový štáb (ÚKŠ), chystá je ve čtyřech kategoriích, poslední dvě připouštějí použití hotelů, řekl České televizi (ČT) šéf ÚKŠ Jan Hamáček (ČSSD). Konkrétní jednání by měla být zahájena v příštím týdnu.

"My jsme na to vytvořili speciální pracovní skupinu, protože to je velká logistická operace a samozřejmě předpokládáme, že bude jednání s asociací a s těmi, kteří ty hotely zastupují a sdružují," řekl Hamáček. Podle něj je ale potřeba nejprve to připravit na straně státu a až potom o tom vyjednávat. "Do pondělka bychom měli mít první nástřel toho materiálu, který přesně rozdělí ta lůžka do těch čtyř kategorii, ty první dvě kategorie to jsou lůžka v nemocnicích nebo v nějakých specializovaných ústavech, takže v pondělí budeme vědět více, v tom příštím týdnu bychom zahájili konkrétní jednání," doplnil.

"Pacientů na sociálních hospitalizacích je poměrně málo ve velkých nemocnicích. Je jich více v nemocnicích menších, zhruba to vychází asi deset na okres," řekl Prymula. Nabídka hotelů podle něj vysoce převyšuje potřeby zdravotnictví.

V hotelech by podle Prymuly mohli být ubytováváni dobrovolně také nemocní s lehčím průběhem covidu z domácností, kteří nechtějí nakazit svou rodinu. Mohli by v nich bydlet i medici, kteří budou se zvládáním epidemie pomáhat. Podle Hamáčka bude třeba, aby byl v hotelech lékařský dohled. "Takže to bude určitě souviset s nějakým kroky vlády na straně mobilizace kapacit, protože zatím se ukazuje, že tím největším problémem může být nedostatek personálu," podotkl Hamáček. Zmínil zapojení mediků, studentů středních škol, popřípadě i ambulantních lékařů. "To jsou všechno věci, které připravuje ministerstvo zdravotnictví v rámci krizových opatření právě na ten příští týden," dodal.

Už ve čtvrtek ministr zdravotnictví uvedl, že kabinet jedná s hoteliéry o platbách za ubytování nakažených, konkrétní výši platby nepřiblížil. Podle něj je tato možnost užitečná pro stát i pro provozovatele hotelových zařízení, kteří se kvůli propadu poptávky způsobenému pandemií potýkají s propadem tržeb.

Podle Radky Telyčkové ze společnosti Pomáháme hoteliérům by možnost nabídnou své kapacity mohla být pozitivní zejména pro zařízení, která bojují o přežití a jsou už od března uzavřena, uvedla ve čtvrtek. Vláda už na jaře jednala o tom, že hotely, které musely mít zavřeno, dostanou kompenzaci na každou neobsazenou postel.

Vlastní provoz hotelů a penzionů vláda podle opatření vyhlášených ve čtvrtek omezovat nehodlá. Podle Prymuly to aktuální situace nevyžaduje, protože v ubytovacích službách se nehromadí lidé, naplněny jsou kvůli podzimní sezoně i kvůli koronaviru jen z deseti až 15 procent.