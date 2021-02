Do Česka dorazil první milion testů určených pro školy

Praha - Do České republiky dnes dorazila první zásilka antigenních testů, které jsou určeny pro testování žáků ve školách. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová. Více než milion testů zatím hasiči převezli do skladu ve Svojšicích, s jejich distribucí se počítá, až bude návrat dětí do škol aktuální. Společnost Tardigrad International Consulting má celkem dodat 3,6 milionu testů, v ČR by měly být do poloviny března.

Dodávku 1,350.000 testů dnes na Letišti Václava Havla převzali zástupci ministerstev vnitra, zdravotnictví a školství. Jde o čínské antigenní testy od společnosti Lepu, u kterých se pro testování odebírají vzorky z kraje nosu. Stejné používají rakouské školy. Podle dřívějších informací je cena za test včetně dopravy 65 korun, hodnota celé zakázky tak vychází na 237,5 milionu korun.

Vláda v posledních zhruba dvou týdnech avizovala, že by se děti mohly postupně do škol vrátit. Mluvila o tom, že od března by do nich mohli začít chodit studenti maturitních ročníků. Z důvodu nárůstu počtu potvrzených případů koronaviru kabinet plány přehodnotil, vláda tak naopak k 1. březnu uzavřela všechny školy, školky i dětské skupiny. Výjimku mají pouze zařízení při zdravotnických zařízeních a pro děti členů integrovaného záchranného systému.

"Testy přišly v plánovaném termínu a v dohodnutém množství. Přestože jsme návrat žáků do škol museli odložit, testy v budoucnu rozhodně využijeme," uvedl ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

Ministerstvo vnitra oznámilo vítěze soutěže na dodavatele testů pro školáky před týdnem. Seznam Zprávy následně uvedly, že vítězná společnost nesplnila podmínky tendru a že ze soutěže ministerstvo vyřadilo firmu Chironax, která podala výhodnější nabídku. Premiér Andrej Babiš (ANO) poté oznámil, že bude chtít tendr vysvětlit a později dodal, že bude požadovat jeho zrušení. Zakázkou se v pondělí zabývala vláda, nezrušila ji.

Vnitro dnes v tiskové zprávě zopakovalo, že firmu Tardigrad International Consulting komise vyhodnotila jako nejvhodnější ze seznamu ministerstva zdravotnictví. Podle ministerstva společnost splnila formální podmínky výběru a schopnost dodat včas požadované množství testů. Hamáček už dříve uvedl, že Chironax byl vyřazen kvůli varování Bezpečnostní informační služby, podle které je společnost napojena na stíhané lidi.

Server Seznam Zprávy také v pátek na základě informací od Finančního analytického úřadu uvedl, že vítěz tendru dosud nezaplatil zálohu čínskému výrobci testů. Jednatelka firmy Monika Jírovcová přitom o víkendu tvrdila opak. Podle serveru Neovlivní.cz je navíc společnost Tardigrad International Consulting od vzniku v říjnu 2016 v celkové ztrátě téměř 12 milionů korun, za předloňský rok prodělala 2,4 milionu.

Jírovcová ale odmítá, že by firma neměla dostatek peněz. První platba za testy podle ní odešla bez problémů a firma o všem pravidelně ministerstvo vnitra informuje. Tardigrad podle Jírovcové zakázku financuje kombinací úvěru a faktoringu, díky čemuž má smluvně zajištěny všechny potřebné finance.