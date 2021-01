Do Bulharska budou moci Češi od pátku jen s testem, uvedl CzechTourism

Praha - Češi se od pátku do Bulharska dostanou pouze s PCR testem na koronavirus. ČTK to řekl ředitel státní agentury CzechTourism Jan Herget. Cestovní kanceláře a agentury letos kvůli pandemii a souvisejícím restrikcím sledují vyšší zájem o lyžařské pobyty v Bulharsku, které částečně nahrazují oblíbené alpské země. Uvedli to zástupci prodejců zájezdů na dotaz ČTK.

"Dnes jsme byli informování Velvyslanectvím Bulharské republiky, že od 29. ledna budou všichni občané členských zemí EU včetně bulharských a českých povinni předložit při vstupu na území Bulharské republiky negativní PCR test ne starší než 72 hodin," řekl ČTK Herget.

Povinné testy podle Jana Bezděka, mluvčího CK Fischer, pod kterou patří i značka Nev-dama, jsou určitou komplikací. "Nejlepší a nejbezpečnější je podle nás do Bulharska letecká doprava. Naši klienti mohou v tomto případě využít laboratoř, kterou máme přímo u pražského letiště. Test nabízíme za zvýhodněnou cenu 990 korun, řekl. Doplnil, že poptávka po lyžování v Bulharsku je letos výrazně vyšší. Ani tak podle něj ale nenahradí zájem o nejoblíbenější lyžařské destinace Itálii a Rakousko.

Lyžařské zájezdy do Bulharska, a to vlastní nebo leteckou dopravou, nabízí také cestovní agentura Invia. Podle její mluvčí Andrey Řezníčkové prodeje ve srovnání s předchozími lety vzrostly. Zatím není jasné, jak na povinné testování Češi, kteří se do této země chystali na lyže, zareagují. "Je to čerstvá informace," uvedla Řezníčková. Invia podle ní situaci sleduje, v případě rostoucí poptávky je připravena rozšířit nabídku.

Na české cestovatelské mapě je Bulharsko nyní mezi oranžovými zeměmi. Po návratu tedy není nutný test ani karanténa.

V České republice jsou sjezdovky z rozhodnutí vlády uzavřené. Nefungují ani ve většině alpských zemí, jako jsou Německo, Francie nebo Itálie. V Rakousku jsou skiareály v provozu, ale Češi po vstupu do země musejí podstoupit desetidenní karanténu.