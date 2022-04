Do baráže o extraligu vstoupilo lépe Kladno, porazilo Jihlavu 6:4

Chomutov - Hokejisté Kladna porazili v úvodním utkání baráže o extraligu Jihlavu po dramatickém průběhu 6:4. Vítězný gól Rytířů, kteří hráli soutěžní zápas po 40 dnech, vstřelil v přesilovce v 55. minutě za stavu 4:4 útočník Adam Kubík. Právě Kubík a Nicolas Hlava dovedli Kladno k výhře shodně dvěma góly a nahrávkou, stejnou bilanci měl na straně hostů Tomáš Havránek. Druhý duel série na čtyři vítězství se odehraje v pondělí opět v Chomutově od 18 hodin.

Úvodní šance zápasu měli domácí Beran a Babka, brankář Žukov byl však připravený. Na druhé straně se nenechal zahanbit ani Bow, když se k nebezpečné dorážce dostal Skořepa. V šesté minutě šli domácí do vedení, když Plekanec parádní nahrávkou našel Kubíka a ten nezaváhal. Ze samostatného úniku pak neuspěl Zikmund a domácí šli do kabin jen s jednobrankovým náskokem.

Ve 24. minutě vyslal Plekanec výbornou bekhendovou přihrávkou na zteč Kubíka, jenže ten sám proti Žukovovi neuspěl. Domácí to jen o chvilku později muselo mrzet dvojnásob, neboť Havránek prostřelil Bowa a bylo vyrovnáno. Jihlavští pak promarnili přečíslení tří na jednoho.

Krátce před polovinou základní hrací doby naopak sami pustili do přečíslení dvou na jednoho Rytíře a Hlava po zakončení mezi betony vrátil domácím vedení. Jenže ne na dlouho. Uběhlo 21 sekund a Bowa překonal Helt.

Ve 33. minutě šli do vedení poprvé v utkání hosté, když tentokrát vyřešil dobře přečíslení Skořepa. S Rytíři mohlo být ještě hůře. Před koncem druhé části se nechal vyloučit Dotchin, místo toho však přišlo vyrovnání poté, co Filip proměnil své sólo.

V úvodu třetího dějství našel Plekanec další výstavní nahrávkou Hlavu, který zblízka přestřelil. Ve 46. minutě už ale domácí jásali, další obrat v utkání dokonal po výměně kotouče s Indrákem dobrou ranou z mezikruží Baránek. Zvýšit mohl Machala, jenže nedal. Stejně dopadl se svou tečí i Jágr. V 51. minutě naopak vyrovnal Havránek.

V 53. minutě hosté špatně střídali a stálo je to celý zápas. V přesilovce Kubík dvě šance nejprve spálil, ale pak nahrál Jágr na modrou čáru Dotchinovi, jehož nahození Kubík tečoval za Žukovova záda a mohl slavit. Hosté pak sáhli k dlouhé power play, čehož využil Hlava.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Šli jsme do zápasu s velkým respektem, protože jsme sledovali Jihlavu v play off první ligy a po té dlouhé pauze to pro nás nebylo jednoduché. Bohužel se vyplnilo, co jsme nechtěli a na co jsme hráče upozorňovali - že Jihlava hrozí z brejků a nesmíme ztrácet puky. Z toho nám dávali góly, to je něco, co musíme určitě zlepšit. Ale máme první bod, což je to nejdůležitější."

Viktor Ujčík (Jihlava): "Trošku jsme se v první třetině seznamovali s rychlostí extraligy. Bylo vidět, že Kladno je trošku odpočaté a nadržené na ten zápas. I když bylo znát, že nějakou dobu nehráli, pořád nás mačkali. Tam nás hrozně moc podržel Max (brankář Maxim Žukov) v těch důležitých momentech. Jako problém naší hry vidím přesilovky, které nám už od play off nejdou. Při dobře sehrané přesilovce jsme mohli odskočit ze 3:2 na 4:2, místo toho bylo vyrovnáno 3:3. Na to se v té sérii musíme zaměřit. Na straně soupeře je každopádně obrovská kvalita. Byli rychlejší a takoví živější, my jsme se i tak dokázali do zápasu vrátit, ale pak přišla další chyba se špatným střídáním a dali jsme jim šanci zase odskočit. Pak už to bylo vabank. Kladno dnes vyhrálo zaslouženě."

Rytíři Kladno - HC Dukla Jihlava 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)

Branky a nahrávky: 6. Kubík (Plekanec, Hlava), 30. Hlava (Kubík), 40. M. Filip (Babka), 46. Baránek (Indrák), 55. Kubík (Dotchin, Jágr), 58. Hlava (Plekanec, Dotchin) - 27. T. Havránek (Kachyňa, Dundáček), 31. Helt (Kachyňa), 33. Skořepa (T. Havránek), 51. T. Havránek (Bilčík, Dundáček). Rozhodčí: Kika, Sýkora - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4500.

Kladno: Bow - Arzamascev, Dotchin, Ticháček, Wood, Kehar, Baránek - Kubík, Plekanec, Hlava - Pytlík, Zikmund, Melka - Jágr, Indrák, Beran - Babka, M. Filip, Machala. Trenér: D. Čermák.

Jihlava: Žukov - L. Mareš, Bilčík, Dundáček, Kachyňa, Eliáš, Kowalczyk - T. Havránek, Skořepa, Čachotský - Helt, M. Zadražil, T. Harkabus - V. Brož, Menšík, F. Seman - P. Čermák, M. Juda, Cachnín. Trenér: Ujčík.