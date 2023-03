Dnes nastane jarní rovnodennost, začíná tak astronomické jaro

Praha - Dnes začíná astronomické jaro. Zhruba ve 22:30 stane střed slunečního kotouče přesně nad zemským rovníkem a nastane jarní rovnodennost. Noc a den budou tedy přibližně stejně dlouhé. Až do červnového letního slunovratu se pak bude den prodlužovat. Začátku jara bude odpovídat i počasí, nejvyšší denní teploty by v polovině týdne mohly podle předpovědi meteorologů vystoupat až na 19 stupňů Celsia.

Astronomové považují za počátek jara okamžik, kdy střed slunečního kotouče překročí nebeský rovník. To dnes nastane ve 22:24. Datum jarní rovnodennosti nejčastěji vychází na 20. března. Dříve to bylo často 21. března, ale v 21. století se tak stalo naposledy v roce 2011 a znovu bude tento den uveden jako začátek jara až v roce 2102. Vzácně může astronomické jaro začít už 19. března - naposledy se to stalo v roce 1796, znovu to nastane v roce 2048. Ke konci století se budou 19. a 20. březen jako první jarní dny vyskytovat stejně často. Střídání je způsobeno přestupnými roky.

Na rozdíl od astronomického jara má takzvané meteorologické jaro pevně stanovený začátek i konec. Každoročně začíná 1. března a končí posledním květnovým dnem. Vědci rozlišují také vegetační jaro, které připadá na dobu, kdy průměrné denní teploty vystoupí nad pět stupňů, a končí s nástupem průměrných denních teplot nad 15 stupňů Celsia.