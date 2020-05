Dnes je Den matek, dcery a synové jim mohou poděkovat za péči

Praha - Na dnešek připadá Svátek matek. Dcery a synové mohou opět po roce poděkovat svým matkám za starostlivost a péči. Den matek se připomíná po celém světě, kvůli rozdílným tradicím a historii se ale slaví v různých zemích v různé termíny. Druhou květnovou neděli svátku věnuje kromě Česka třeba Německo, Rakousko, Itálie či Řecko. Svátek se slaví od roku 1914, v Československu se začal slavit v roce 1923.

Napříč státy je nejčastějším způsobem stylu oslav obdarování drobným dárkem. Děti obvykle vyrábějí dárky vlastnoručně, starší volí třeba bonboniéru či květinu. V některých zemích bývá zvykem pozvání na rodinnou večeři. Rodinní příslušníci také často v den oslav osvobodí matky od domácích prací a dopřávají jim například snídaně do postele. V Nepálu se tradice zaměřuje na zesnulé matky.

Češi ke Dni matek podle obchodníků kupují především květiny, řezané i v květináči. Prodejny Tesco ale letos kvůli koronaviru zaznamenávají u květin nižší prodeje. Oblíbeným zbožím k tomuto svátku jsou dále čokolády, bonboniéry, někteří potomci matky obdarovávají také vínem či kosmetikou. Kvůli epidemii je podle Slevomatu letos menší zájem o večeře, masáže a wellness, vyplynulo z ankety ČTK mezi prodejci.

Podle stoletého srovnání, které podle dat za roky 1918 a 2018 provedl Český statistický úřad, se za sto let snížil téměř o polovinu počet dětí, které za život žena porodí. Zatímco v roce 1918 to bylo v průměru 2,96 dítěte na jednu ženu, předloni to bylo 1,69 dítěte. Výrazně naopak stouplo množství dětí, které se rodí nesezdaným rodičům, a to z 15.318 v roce 1918 na 58.314 předloni. Roste také průměrný věk prvorodiček. Zatímco v roce 1993 porodily Češky první dítě ve 22,6 roku, předloni už to bylo ve 28,4 roku.

S historií svátku matek se pojí jméno americké aktivistky Julii Ward Howeové, která v roce 1870 vyzvala ženy ke sjednocení proti válkám ve svém Provolání ke dni matek. Zakladatelkou Svátku matek se pak stala Anna Marie Jarvisová, která bojovala o jeho oficiální uznání. Společný návrh amerického Kongresu roku 1914 stvrdil prezident Woodrow Wilson. V Československu se začal Svátek matek slavit v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková.

Po druhé světové válce byl v tehdejším Československu postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (MDŽ) slaveného vždy 8. března. Česko se k oslavám mateřského svátku vrátilo znovu po listopadové revoluci. Mezi oficiální státní svátky v kalendáři Den matek v Česku nepatří. Na třetí neděli v červnu pak připadá Den otců.