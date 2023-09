Djokovič ustál na US Open drama s Djerem

Tenisový turnaj US Open, 2. září 2023, New York. Novak Djokovič ze Srbska

New York - Vítěz 23 grandslamových turnajů Novak Djokovič otočil na US Open nečekaně dramatickou bitvu se srbským krajanem Laslem Djerem a po výhře 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 postoupil po takřka čtyřech hodinách do osmifinále. Mezi šestnáct nejlepších tenistek prošla také obhájkyně titulu Polka Iga Šwiateková, která porazila jasně Kaju Juvanovou ze Slovinska 6:0, 6:1. Skončila naopak světová čtyřka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, jež nestačila na turnajovou třicítku Rumunku Soranu Cirsteaovou a podlehla 3:6, 7:6 a 4:6.

Šestatřicetiletý Djokovič zvrátil utkání ze stavu 0:2 poosmé v kariéře a podruhé na US Open. Dosud se mu to v New Yorku povedlo jen v semifinále 2011 proti Švýcarovi Rogeru Federerovi. Srb si připsal 38. triumf v pětisovém duelu a dál živí naději na 24. grandslamový titul, kterým by vyrovnal absolutní rekord Margaret Courtové.

"Doufám, že se vám ta show líbila. Pro mě to zas tak příjemné nebylo, zvláště v prvních dvou setech," řekl Djokovič v rozhovoru na kurtu. "Byl to jeden z nejtěžších zápasů, které jsem tu za spoustu let odehrál," doplnil.

V úvodních dvou setech se Djokovičovi nedařilo prolomit soupeřův servis a o svůj vždy jednou přišel. Až od třetí sady našel na houževnatého krajana recept. Dvaatřicátý hráč světa Djere ještě v páté sadě zabojoval a za stavu 3:5 měl brejkbol, Djokovič jej však odvrátil a vzápětí proměnil druhý mečbol.

"Po druhém setu jsem si trochu povídal před zrcadlem. Trochu jsem se na sebe smál, protože jsem byl z výsledku naštvaný. Musel jsem se povzbudit, abych se sebral a zvedl si náladu," uvedl Djokovič. Vítěz letošního Australian Open a Roland Garros vyzve v osmifinále přemožitele Jiřího Veselého Chorvata Bornu Goja.

Čtyřiadvacetiletá Rybakinová neprolomila v New Yorku čekání na větší úspěch. Do osmifinále neprošla ani při páté účasti v hlavní soutěži a skončila ve stejné fázi jako před dvěma lety. Proti Cirsteaové doplatila na 55 nevynucených chyb a v závěrečném setu přišla čtyřikrát o servis. Duel zakončila po dvou hodinách a 49 minutách dvojchybou.

O devět let starší Cirsteaová se probojovala do osmifinále US Open poprvé a při své 15. účasti. Narazí na turnajovou patnáctku Belindu Bencicovou ze Švýcarska, která zdolala Číňanku Ču Lin 7:6, 2:6, 6:3. "V první řadě musím říct, že hraju tenis už pár let a tohle byla nejlepší atmosféra, ve které jsem kdy hrála. Jsem strašně moc šťastná," řekla Cirsteaová.

Dvaadvacetiletá Šwiateková se zdržela proti Juvanové na dvorci jen 49 minut a stejně jako v úvodním duelu se Švédkou Rebeccou Petersonovou ztratila jediný game. Slovince čtyřnásobná grandslamová šampionka nenabídla ani jednu šanci k brejku a připsala si už desáté vítězství ve Flushing Meadows v řadě.

"Vyhrávat nad nejlepší kamarádkou není nic, co by se mi líbilo. Ale věděla jsem, že musím zůstat soustředěná a nemyslet na to," uvedla Šwiateková. "Nemám mnoho přátel, ale ona je moje nejlepší kamarádka," konstatovala. V osmifinále vyzve Lotyšku Jelenu Ostapenkovou.

Turnajová šestka Cori Gauffová obracela podruhé na letošním US Open nepříznivý vývoj. S Belgičankou Elise Mertensovou prohrála první set a i poté hledala jistotu na servisu. Od stavu 2:3 ve druhém setu však zahájila povedený obrat, získala zbývajících deset gamů za sebou. Nejprve tak stav zápasu srovnala a poté nadělila ve třetí sadě soupeřce "kanára".

Gauffová prošla do osmifinále US Open podruhé za sebou, nyní vyzve Dánku Caroline Wozniackou. Přemožitelka Petry Kvitové, která se vrátila po mateřské přestávce, zvítězila nad domácí Jennifer Bradyovou 4:6, 6:3, 6:1. Dvojnásobná finalistka US Open se dostala do osmifinále ve Flushing Meadows po sedmi letech.