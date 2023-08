Divácky úspěšný seriál Osada má druhou sérii s novými hrdiny

Praha - Marek Daniel a Ivana Uhlířová doplní od 1. září hrdiny seriálu Osada, jehož druhou sérii natočila Česká televize. Děj se bude odehrávat dva roky poté, co diváci skupinu rodin, které se jezdí rekreovat do chatařské osady, opustili. Další ze seriálů, které Česká televize připravila po létě plném repríz do podzimního programu, dnes tvůrci představili novinářům.

Fotogalerie

Generální ředitel ČT Petr Dvořák dnes připomněl, že první díl první série měl sledovanost 1,56 milionu diváků. Při dalších dílech klesala, průměrně před televizí při dalších dílech sedělo přes milion diváků.

"Každá z postav si za dva roky prošla vývojem, vzájemné vztahy se vyostřily, v Osadě teď panuje poněkud výbušnější atmosféra," uvedl kreativní producent ČT a dramaturg seriálu Josef Viewegh. Zatímco přibudou Daniel a Uhlířová jako Kociánovi, rodina taxikáře z Chomutova, v druhé řady již nebudou obyvatelé jedné z chat v podání Pavla Nového a Jany Švandové.

Pro scenáristu Petra Kolečka je druhá řada Osady prvním seriálovým pokračováním, které pro Českou televizi napsal. "Je vždy trochu náročné se do projektů vracet, protože než se vyhodnotí, že první série byla úspěšná, tak uplyne i pár let a člověk už je myšlenkami jinde. Proto nevzniklo ani pokračování Čtvrté hvězdy ani Trpaslíka. V případě Osady jsme ale s Radkem Bajgarem nakonec našli cestu, jak se znovu pobavit," vysvětluje Petr Kolečko.

Viewegh dnes uvedl, že dobrá komedie je těžký žánr. "Kolečko je v tom ale jako doma. Dokáže napsat i Masaryka, ale jeho klíčový žánr je, myslím, komedie," řekl. Za uplynulé dva roky také Petr Kolečko v osobním životě prošel různými peripetiemi, které se podle dramaturga promítly i do jeho psaní, a druhá řada seriálu je tak více o vztazích. "Sám se asi reflektoval ve Fraňkovi," doplnil s odkazem na policistu Michala Fraňka, který v nové řadě od policie odešel a provozuje psychologickou poradnu. V první řadě byl také známý neustálým hledáním nových objektů své sexuální touhy.

Fiktivní seriálová osada stojí v okolí středočeského Nižboru a přestože chaty byly postavené za účelem natáčení, jezdí se na ně lidé dívat podobně jako na jiná místa spjatá s natáčením filmů či seriálů. O chaty měl podle tvůrců zájem i realitní trh. Oblast nižborských rybníků je ale chráněná, a tak se místo po natáčení změnilo do původní podoby.