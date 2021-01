Distribuci vakcíny od Moderny bude mít na starosti firma Avenier

Praha - Distribuci vakcíny proti covidu-19 od společnosti Moderna bude v Česku zajišťovat firma Avenier, která je součástí skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka. Zvítězila ve výběrovém řízení. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Milan Řepka. VZP zadávala zakázku společně s ostatními tuzemskými zdravotními pojišťovnami a ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, které má na starosti nákup vakcín.

Do výběrového řízení, které začalo 7. ledna, podalo nabídku šest firem. Jediným hodnotícím kritériem byla cena za distribuci jednoho balení vakcíny. Avenier podle VZP nabídla nejnižší cenu, a to 70 korun bez DPH. Pojišťovny s firmou uzavřou rámcovou smlouvu, Avenier tak bude distributorem vakcín Moderny v ČR pro všechny zdravotní pojišťovny. Skupina Agel je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Avenier už na podzim zajišťoval distribuci antigenních testů do sociálních zařízení.

"Jsem rád, že se nám společně podařilo distributora vybrat v tak krátkém čase. Díky tomu se může v České republice zajistit distribuce vakcíny společnosti Moderna do všech potřebných míst, a to okamžitě, jakmile k nám budou přicházet její jednotlivé dodávky," uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Rychlost výběru ocenil i ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR Martin Balada.

Zdravotní pojišťovny nyní budou připravovat výběrové řízení na distributora vakcín dalších výrobců. Očekává se totiž, že by na konci ledna mohla být pro použití v EU schválena vakcína firmy AstraZeneca.

V Česku se od konce prosince očkuje vakcínou od firem Pfizer a BioNTech, kterou do asi třicítky očkovacích center rozváží přímo výrobce. Od minulého týdne je v Česku také vakcína firmy Moderna, tu by měl do center rozvážet právě Avenier.