Dezinfekční tunely, QR kódy k pokojům, dovolená v cizině se změní

Praha - Zahraniční hotely se připravují na sezonu a zavádějí opatření proti šíření koronaviru. Některé hotely mohou mít omezenou kapacitu nebo část pokojů vyhrazenou pro nemocné. Lehátka na plážích budou oddělená plexiskly či umístěná dál od sebe. V hotelech v Turecku cesta k recepci povede dezinfekčním tunelem a pokoje se otevřou bezkontaktně pomocí QR kódu. ČTK to řekli mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková a marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.

"Někde budou zakázané švédské stoly, jinde zase budou lehátka na plážích oddělena plexiskly či budou muset být od sebe v určité vzdálenosti. Tyto předpisy aktuálně jednotlivé státy tvoří a přestože je určitá snaha o sjednocení základních pravidel, lze čekat, že určitě nějaké odlišnosti v jednotlivých zemích nakonec budou," uvedl Šatný.

Řecko, kam s cestovními kancelářemi Češi vyrážejí nejčastěji, podle Řezníčkové zvažuje, že v hotelech bude muset být deset až 15 procent pokojů vyhrazeno pro ubytování nemocných, pokud by se objevil koronavirus nebo jiná nákaza.

Mezi oblíbené destinace Čechů patří i Turecko. "Při vstupu do hotelu budou tělesné teploty hostů měřit termovizní kamery. Budou dezinfikována zavazadla. Návštěvníci hotelu budou muset k recepci projít dezinfekčním tunelem. Mezi hosty a personálem recepce bude velká skleněná přepážka," popsala Řezníčková.

Ve výtazích budou moci jezdit nejvýše čtyři lidé, u vstupu do nich budou dezinfekce. Hosté se nebudou muset dotknout kliky pokoje díky QR kódu, který podrží před zařízením před pokojem. Dveře se otevřou automaticky. Koupelnové předměty jako vzorky šampónů budou sloužit k jednorázovému použití.

Hotely v Antalyi podle Řezníčkové budou i nadále nabízet jídlo formou bufetů. "Místo toho, aby si hosté vzali vlastní porce, rozdělí je personál. I zde musí být vždy dodržena bezpečnostní vzdálenost. Hosté nesmějí překračovat červené značky nebo hranice. Místo osmimístných stolů budou v restauracích stoly pro čtyři hosty," uvedla dále.

Personál hotelů v Turecku bude muset také absolvovat koronavirový výcvik. Hotely budou získávat certifikace, že jsou bez koronaviru. Budou kontrolovány každý měsíc, doplnila Řezníčková.

Cestování by mělo být možné zejména do zemí s podobným rizikem nákazy jako v tuzemsku. Nejdříve, a to od července, by se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) měly otevřít hranice se sousedními státy. První prázdninový měsíc by podle něj mohli začít Češi cestovat také do Bulharska, Maďarska a pobaltských států. Do Chorvatska, Řecka, na Slovensko, ale i do Kanady, Austrálie nebo Japonska by se podle Petříčka Češi mohli vydat v srpnu.