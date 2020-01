Developeři: Poptávka po bytech v Praze poroste více než nabídka

Praha - Poptávka po nových bytech v Praze se letos meziročně zvýší o 3,4 procenta, nabídka stoupne o 1,4 procenta. V příštím roce by měla poptávka stoupnout o 3,1 procenta, nabídka pouze o 0,8 procenta. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti CEEC Research mezi 40 developerskými firmami. V budoucnu podle nich vzroste význam rekonstrukcí starších bytů.

"Vzhledem k pomalému povolování staveb nejsou developeři schopni dostatečně pružně reagovat na současnou vysokou poptávku na trhu," uvedl ředitel Geosan Development Petr Beneš.

Vláda slibuje zrychlení a zjednodušení stavebního povolování v připravovaném stavebním zákoně, který by měl podle jejích plánů platit od roku 2021. Norma má však řadu kritiků. Mezi nejčastější výtky patří to, že nahrává developerům a nechrání veřejné zájmy. Podle některých oponentů je protiústavní. Řada odborníků poukazuje také na "příliš rychlé až zběsilé tempo projednávání".

Developeři očekávají, že v příštích letech budou nejatraktivnější projekty v dojezdové vzdálenosti od Prahy. Dále to podle nich budou menší byty do 60 metrů čtverečních nebo nemovitosti na pronájem. Nejmenší zájem bude o byty nad 100 metrů čtverečních v centru Prahy.

Téměř tři čtvrtiny developerů vnímají jako problém snižující se dostupnost vlastního bydlení kvůli vysokým cenám bytů a zpřísněným podmínkám pro poskytování hypoték. "Situace v dostupnosti vlastního bydlení je celkově natolik špatná, že by měl stát podniknout kroky ve všech oblastech, které dostupnost ovlivňují. Měl by zajistit dostupnost finančních nástrojů pro mladé rodiny k pořízení vlastního bydlení. Dále by měl zajistit legislativně právní průchodnost správních procesů a také dostatek pracovní síly pro levnější výstavbu," uvedl ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.

Podle údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group stouply prodejní ceny nových bytů v Praze na konci října 2019 meziročně o 11,5 procenta na 106.713 korun za metr čtvereční. Zlom v cenovém růstu nastal v polovině roku 2015. Zatímco tehdy nové byty zdražily za dva roky o 2,3 procenta, od té doby stouply ceny o 92 procent. Kromě pomalého povolování staveb uvádějí analytici jako příčiny výrazného zdražování rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů nebo vysoké daňové zatížení.

Developeři předpokládají, že z jednotlivých městských částí vzroste pro bydlení atraktivita Prahy 8, Prahy 5 a Prahy 9. Naopak snížení zájmu očekávají u Prahy 4, Prahy 2 a Prahy 10.