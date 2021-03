Developer Klán zaplatí za pokus o podvod pět milionů korun

Obžalovaný Václav Klán přichází 3. března 2021 k Vrchnímu soudu v Praze, který projedná jeho odvolání. Muž si má odpykat šest let vězení za pokus o podvod vůči státnímu podniku Transgas, jeho firma Amádeus Real má zaplatit 30 milionů korun.

Obžalovaný Václav Klán přichází 3. března 2021 k Vrchnímu soudu v Praze, který projedná jeho odvolání. Muž si má odpykat šest let vězení za pokus o podvod vůči státnímu podniku Transgas, jeho firma Amádeus Real má zaplatit 30 milionů korun. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Developer Václav Klán nepůjde na šest let do vězení za pokus o podvod vůči státnímu podniku ČPP Transgas. Odvolací pražský vrchní soud dnes původní verdikt zrušil a Klánovi uložil tříletou podmínku společně s pětimilionovým peněžitým trestem. Developerova firma Amádeus Real (AR) musí zaplatit dalších deset milionů korun, podle zrušeného rozsudku to mělo být třikrát tolik. Nynější rozhodnutí je pravomocné.

Vrchní soud zredukoval výši škody, kterou Klán hodlal způsobit státu, z 85,8 milionu na 19 milionů korun. Prvoinstanční soud ji podle odvolacího soudu stanovil chybně. "Odmítáme, že bychom přistoupili na další souboj znalců a znaleckých posudků," podotkl k tomu předseda soudního senátu Petr Píša. Další posudek by podle něj v dané věci byl už desátý a neúnosně by dále prodloužil trestní řízení, které trvá sedm let. "Takový postup není nutný, nezbytný a účelný," uvedl.

Právě dlouhou dobu, která uplynula od spáchání trestného činu, a dosavadní bezúhonnost vnímal soud u Klána jako polehčující okolnost.

Kauza se týká nákupu akcií společnosti Nemo Sever, které si Transgas pořídil v prosinci roku 2013. V době, kdy se o nákupu stoprocentního podílu jednalo, byl Klán jediným členem představenstva Nema a Klánova AR byla jediným akcionářem. Podnikatel pak podle verdiktu zamlčel Transgasu při nákupu akcií, že Nemo má vůči AR finanční závazky.

Závazek vznikl podle rozsudku tak, že Klán uzavřel v září 2013 čtyři kupní smlouvy mezi AR a Nemo, kterými AR prodala nemovitosti v Liberci a Ústí nad Labem za cenu 90,5 milionu korun, ačkoliv jejich tržní cena byla 71 milionů. Peníze měla Nemo zaplatit do jednoho roku. Ředitel Transgasu Jan Švábenický se ale následně o závazcích Nema vůči AR dověděl a podnikl kroky k jejich zániku.

"Pan obžalovaný Klán je dlouholetý zkušený podnikatel v oblasti nemovitostí. Věděl, že došlo ke změně obsahu obchodní transakce a že to jsou okolnosti, které pro kupujícího mají značný význam. Pokud toto neoznámil a účelově to zamlčel, je nutné toto jednání hodnotit jako klamavé," konstatoval soudce.

Klán vinu popíral. Jeho právníci argumentovali už dříve mimo jiné tím, že zmíněné nemovitosti zakoupil za cenu, o níž byl přesvědčený, že je odpovídající. Podotkli rovněž, že nebyl odpovědný za to, jaké podklady si opatří státní podnik.

Součástí dnešního rozsudku je také tříletá podmínka a pětiletý zákaz činnosti pro podnikatele Pavla Trocha. Odsouzen byl v kauze zpronevěry z doby, kdy Švábenický ještě před svým nástupem do Transgasu likvidoval státní podnik Potraviny Středočeský kraj. Troch se má společně se Švábenickým a dalším odsouzeným Josefem Kubasem podílet na náhradě škody ministerstvu průmyslu ve výši 39 milionů korun. Státní zástupce pro Trocha v odvolání požadoval pětileté vězení, tedy stejně vysoký trest, jaký si už odpykává Švábenický.