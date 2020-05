Deště dosytily půdu do 40 centimetrů, hlouběji zůstává velké sucho

Brno - Deště, které minulý týden zasáhly téměř celou republiku, výrazně dosytily půdu do hloubky 40 centimetrů a sucho v této vrstvě už panuje pouze v Karlovarském a Ústeckém kraji a v Jeseníkách. V hlubší vrstvě zůstává často velmi intenzivní sucho prakticky v celé republice. Při zprůměrování sucha na celý půdní profil do jednoho metru panují tři nejhorší stupně sucha na 15 procentech území. O týden dřív to bylo téměř čtyřikrát více, vyplývá z dnes aktualizované mapy na portálu InterSucho.

Zemědělské sucho ukazuje relativní nasycení půdy na daném území, porovnává se aktuální stav s průměrem za léta 1961 až 2010. Jelikož deště přišly po zhruba dvou až třech měsících, kdy pršelo minimálně, některé polní plodiny už deště nezachránily. Tam, kde rostliny přežily, deště výrazně pomohly. Na velké části území napršelo až několik nižších desítek milimetrů srážek.

Deště se víceméně vyhnuly oblastem, které zůstávají suchem zasažené nejvíc, tedy pásu Krušných hor a Podkrušnohoří a Jeseníkům. Extrémní sucho nadále nezmizelo na Třeboňsku. Sucho teď naopak vůbec není na 40 procentech území republiky.

Vyhlídky na další dny z hlediska zemědělského sucha nejsou příliš příznivé. Celý týden by měly být odpoledne teploty okolo 20 stupňů Celsia i nad nimi a pršet by mohlo až o víkendu. Předpověď týmu InterSucha, která vychází z dostupných předpovědních modelů, předpokládá, že v polovině příštího týdne sucho opět zasáhne až 90 procent území. "O doplnění podzemních vod nelze nyní ani uvažovat, ale i tak došlo k výraznému zlepšení," uvedli vědci na twittrovém účtu InterSucha.