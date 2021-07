Déšť zvedl hladiny řek na Děčínsku, večer hrozí extrémní bouřky

Praha - Intenzivní déšť zvedá hladiny potoků a řek na Děčínsku. V Mikulášovicích se protrhla hráz rybníka, ve Vilémově voda zaplavila silnici. Silný déšť zkomplikoval dopravu v Liberci, některé ulice tu museli uzavřít. Na severu Čech hrozí dnes večer extrémně silné bouřky, varují meteorologové. Ve Šluknovském výběžku už napršelo přes 100 litrů vody na metr čtvereční a řeky tam prudce stoupají.

Intenzivní déšť spojený většinou s velmi silnými bouřkami se může do nedělního rána vyskytovat ve východní polovině Čech a až do nedělního odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Vyplývá to z aktualizovaného upozornění, které dnes vpodvečer vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Extrémní riziko silných bouřek hrozí v okresech Děčín, Rumburk a Varnsdorf do dnešních 21:00. Související výstraha před povodňovým ohrožením platí do nedělního poledne zejména pro okresy na severu Ústeckého a Libereckého kraje.

Varování před velmi silnými bouřkami a možným vzestupem hladin řek a potoků zejména v pohraničních okresech Čech a na severu Moravy vydali meteorologové už dnes dopoledne. Výstraha platí do nedělního rána v příhraničních okresech Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. V ohrožení je také východní část Vysočiny. Na celé Moravě a ve Slezsku platí varování před velmi silnými bouřkami až do nedělního odpoledne.

"Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt," uvádějí meteorologové. Nebezpečí podle nich budou představovat i kroupy a blesky se silným větrem, který může lámat větve a vyvracet stromy. Lze proto očekávat problémy v dopravě a energetice.

Bouřky s o něco nižší intenzitou do nedělního rána hrozí i ve zbytku Čech. V přívalových deštích může místy spadnout kolem 40 litrů vody na metr čtvereční. Nárazový vítr může lámat větve a škody mohou napáchat i blesky a kroupy.

Důsledkem bouřek bude vzestup hladin potoků a řek. Povodí Lužické Nisy a Smědé jsou z předchozích bouřek už nyní nasycena a na případné srážky budou reagovat velmi intenzivně, varují meteorologové. Na horním toku Lužické Nisy nevylučují dosažení třetího, nejvyššího povodňového stupně.

Na první, tedy nejnižšího stupeň mohou do nedělního poledne vystoupat i další řeky a potoky na většině území Česka. Varování před vzestupem hladin neplatí pouze pro většinu Karlovarského a Jihomoravského kraje, dále pro jižní polovinu krajů Olomouckého a Zlínského a Svitavsko a Poličsko.

Liberecký kraj

Na Liberecku nepřestává pršet, hladiny potoků a řek stoupají, podle krajského povodňového webu už platí stav ohrožení na Smědé v Raspenavě, na nižším druhém povodňovém stupni je Oleška v Dětřichově a první povodňový stupeň je nejen na Lužické Nise v Liberci, ale také na Kunratickém potoce a Jeřici v Mníšku. Hasiči řešili přes 30 událostí, evakuovat museli dětský tábor u Mníšku. ČTK to řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan Přerovský.

Vytrvalý déšť také zkomplikoval dopravu v Liberci, některé ulice město muselo uzavřít. Neprůjezdná je Fibichova nebo Rychtářská ulice, vodu odčerpávali hasiči i v hotelu Impuls. Vodní laguna tam ohrozila centrální elektrický rozvaděč ve sklepě. Silný déšť má podle Přerovského vydržet zhruba do 18:00, zcela ustat by ale měl až po půlnoci. Lze tak čekat, že bude problémů přibývat. "Mimo Liberec máme jen drobné jednotlivé události, v Hrádku nad Nisou je to čerpání vody z domu, jedno čerpání bylo v Raspenavě a v Jablonci jeden spadlý strom," doplnil mluvčí.

Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) spadlo v oblasti Jizerských hor nad Libercem od rána už téměř 50 litrů na metr čtvereční, a déšť neustává. Uzavřená je Fibichova ulice pod libereckou zoologickou zahradou, kterou zaplavila voda. "Důvodem je nedostatečná kapacita kanalizačních vpustí a ucpaný potok," řekl Přerovský. Jde o problém, který se v místě opakuje s každým silným deštěm. Hasiči se tam podle Přerovského vrátí a vodu odčerpají, až déšť ustane.

Uzavřená je také Rychtářská ulice, kde se vlivem deště propadla vozovka pod částí parkoviště. Hasiči zajistili a následně vyprostili osobní vozidlo pomocí lanového navijáku a bez poškození ho předali majitelce. Problémy jsou i jinde, tlak vody na několika místech vyrazil těžká víka kanálů, a zejména níže položené úseky tak mohou být pod vodou, uvedl mluvčí hasičů.

Ústecký kraj

Intenzivní déšť zvedl hladiny potoků a řek na Děčínsku. V Mikulášovicích se protrhla hráz rybníka a voda zatopila sklep nedalekého rodinného domu. V sousedním Vilémově zaplavila voda silnici přímo před stanicí dobrovolných hasičů. Od 15:00 už hasiči na Děčínsku evidovali bezmála 80 událostí, většinou jde o zatopené sklepy nebo silnice, řekl ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Milan Tabi.

Podle informací z Českých drah kvůli zaplavenému kolejišti na německé straně v Bad Schandau nejezdí vlaky z Děčína do Německa, dopravu tam zajišťují autobusy. Kvůli zaplaveným kolejím nejezdí vlaky ani mezi stanicemi Děčín hlavní nádraží a Děčín-Prostřední Žleb.

Voda komplikuje dopravu i na dalších místech v Ústeckém kraji. Podle policejních informací zaplavila voda také silnici z Hřenska směrem na Meznou, městská policie tam odklání dopravu. Pod vodou je silnice z Lobendavy směrem na Severní. Zaplavené jsou i silnice přímo v Děčíně. Voda je na silnici I/13 v oblasti Pětimostí, zatopené jsou vozovky v Poštovní, Ústecké, Podmokelské a Hankově ulici. Voda už je také ve Střelecké ulici v Ústí nad Labem, komunikace je proto ve směru z centra k D8 uzavřena.

Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) extrémně prší zejména ve Šluknovském výběžku. Nejvíc v oblasti Lobendavy, kde za čtyři hodiny spadlo přes 80 litrů vody na metr čtvereční. Na první povodňový stupeň se v podvečer dostala Mandava ve Varnsdorfu, ostatní řeky zatím nedosáhly žádného povodňového stupně.