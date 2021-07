Déšť zvedl hladiny řek, hasiči evakuovali dva tábory

Praha - Bouřky a intenzivní déšť zvedly hladiny několika toků v Česku na povodňové stupně. Nejvážnější situace je na východě Plzeňského kraje na tocích v povodí Úslavy a Klabavy, kde hrozí v nadcházejících hodinách extrémní nebezpečí záplav. Silné bouřky postupují Moravskoslezským krajem. Vyplývá to z údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Kvůli silným bouřkám je nyní v Česku bez elektřiny asi 24.000 domácností. Nejhorší situace je na východě Čech. Hasiči evakuovali dva dětské tábory na Rychnovsku a Náchodsku. Dětem se nic nestalo.

Kolem 05:00 platil už třetí povodňový stupeň (SPA) na Úslavě v Koterově, druhý je na Klabavě v Hrádku a Nové Huti. Na dalších šesti místech tam hladiny řek vystoupaly na první povodňový stupeň. V Jihočeském kraji je na druhém povodňovém stupni Milevský potok, v Pardubickém kraji na prvním povodňovém stupni Loučná a ve Středočeském Doubrava a Botič.

"Vzhledem k aktuálnímu velkému nasycení půdy a dalším očekávaným srážkám předpokládáme v nejbližších hodinách rychlé vzestupy hladin na tocích v povodí Úslavy a Klabavy. S vysokou pravděpodobností dojde v brzkých ranních hodinách k překročení 3.SPA v profilech Koterov na Úslavě a Hrádek na Klabavě," uvedli meteorologové. Výstraha před povodňovým ohrožením platí pro Plzeňsko do 08:00 a pro oblasti Blovice, Nepomuk a Rokycany do dnešního poledne, pak upozornění meteorologů zmírní na nejnižší stupeň nebezpečí na povodňovou bdělost. Ta platí do odvolání na většině území Česka.

Úslava v Koterově se na první povodňový stupeň, tedy bdělost, dostala ve čtvrtek ve 22:30, druhý povodňový stupeň, tedy pohotovost, tam platil od dnešních 00:50 a třetího stupně dosáhla hladina v 05:00. Klabava v Hrádku je na druhém stupni od 04:40, o hodinu později pak i v Nové Huti. Povodňová bdělost platila kolem 06:00 na Úhlavě ve Štěnovicích, na Úslavě v Prádle a Ždírci, na Bradavě v Žákavě, na Klabavě ve stanici Rokycany - Na Pátku a na Holoubkovském potoku ve stanici Rokycany - Dvořákova.

Aktuálně se velmi silné bouřky vyskytují v Moravskoslezském kraji, postupují Bruntálskem a Krnovskem k severu. Další silné bouřky očekávají meteorologové dnes odpoledne na východě Česka, výstraha před nimi platí od 14:00 do půlnoci pro celý Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj. "Ojediněle se vyskytnou silné bouřky s přívalovými srážkami ojediněle kolem 40 mm, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h," uvedl ČHMÚ.

Kvůli silným bouřkám bylo dnes ráno v Česku bez elektřiny asi 24.000 domácností. Distribuční společnost ČEZ evidovala k 08:00 asi 16.000 odběratelů bez proudu a firma EG.D kolem 8000. Nejhorší situace je na východě Čech a na Vysočině, nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení. Během noci měl ČEZ až 55.000 odběratelů bez elektřiny. ČTK o tom informovaly mluvčí distribučních společností.

Společnost ČEZ Distribuce k 08:00 evidovala 40 poruch na vedení vysokého napětí, o dvě hodiny dřív jich bylo o sedm víc. Další poruchy jsou na nízkém napětí. Podle mluvčí skupiny ČEZ Soni Holingerové je nejhorší situace v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a na Vysočině. "Nicméně jsme v terénu, pracovali jsme celou noc a i nyní stále pokračujeme na obnovení dodávek elektřiny do postižených lokalit," uvedla mluvčí.

Firma EG.D evidovala ráno více než 20 poruch na vedení vysokého napětí. Na Vysočině bylo bez proudu zhruba 4850 domácností, nejvíce škod způsobily bouřky na Pelhřimovsku, zejména v okolí Humpolce, a na Jihlavsku, sdělila mluvčí společnosti EG.D Martina Slavíková. V Jihomoravském kraji byly nejvíce zasaženy Blanensko a Brněnsko, v celém kraji bylo bez elektřiny 2400 odběratelů. V jižních Čechách bylo ráno bez proudu asi 780 domácností, v noci téměř 5000 odběrných míst.

Podle mluvčích je nejčastější příčinou poruch pád stromů a větví do vedení. "Máme na řadě míst poškozené izolátory, přetrhané vodiče," uvedla regionální mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. Českem se bouřky přehnaly ve čtvrtek vpodvečer a v noci na dnešek. Podle Holingerové byla nejhorší situace ve čtvrtek kolem 22:00, kdy ČEZ Distribuce evidovala 70 poruch na vedení vysokého napětí.

Jihočeský kraj

Milevský potok na Písecku nad ránem překonal druhý stupeň povodňové aktivity. Nyní již hladina klesá a dostala se na úroveň prvního stupně, což znamená bdělost. Způsobily to bouřky, které se od čtvrtečního večera a přes noc přehnaly Jihočeským krajem. ČTK to řekla Eva Plášilová z českobudějovické pobočky Českého meteorologického ústavu (ČHMÚ). Po bouři nejezdí vlaky na několika tratích, bez proudu je 780 domácností.

"Nejintenzivnější byly bouřky na Českobudějovicku a Písecku," uvedla Plášilová. Vráž na Písecku zaznamenala srážky o objemu 54 milimetrů, tedy litrů vody na metr čtvereční. Podle odhadů meteorologů navíc nárazy větru v kraji na některých místech překonaly rychlost až 100 kilometrů za hodinu.

Kvůli bouřkám nejezdí vlaky mezi Rybníkem a Lipnem nad Vltavou a Včelnou a Českými Budějovicemi. Poruchy na tratích by však měly během dopoledne skončit. Na jihu Čech je po ránu kvůli bouřce 780 domácností bez elektřiny. V noci jich bylo 5000. "Aktuálně jsou největší omezení na Českobudějovicku," řekla Martina Slavíková z distribuční společnosti EG.D.

Ve čtvrtek večer bouřka způsobila i jednu tragédii, kdy strom spadl na osobní automobil a zabil v něm muže se ženou.

Jihomoravský kraj

Hasiči v Jihomoravském kraji kvůli nočním bouřkám a silnému větru zasahovali u zhruba 40 událostí, nejčastěji v Brně, na Brněnsku a Blanensku. Šlo především o popadané stromy či větve. Tornádem postiženým oblastem se bouřka vyhnula. ČTK to řekl mluvčí hasičů Filip Venclovský. Na Blanensku a v části Brněnska se kvůli následkům bouřky může zpožďovat hromadná doprava.

Hasiči neevidují žádné zranění. Popadané stromy či větve odstraňují především ze silnic, hasiči nezaznamenali, že by spadly například na nějaký vůz. "Jde především o Brno, Brněnsko a Blanensko," uvedl mluvčí.

Web krajského integrovaného dopravního systému upozorňuje, že vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek a odklízení následků bouřek může docházet ke zpoždění až 15 minut u autobusových a vlakových linek na Blanensku, Boskovicku a Tišnovsku na Brněnsku.

Královéhradecký kraj

Silná bouře, která ve čtvrtek večer zasáhla Královéhradecký kraj, především lámala stromy. Hasiči v kraji evakuovali dva dětské tábory na Rychnovsku a Náchodsku. Dětem se nic nestalo. Celkem vyjížděli hasiči v Královéhradeckém kraji k asi 130 událostem souvisejícím s počasím. Z toho zhruba 90 jich řešili do čtvrteční půlnoci, následně do dnešního rána přibylo ještě 40 výjezdů, uvedla dnes mluvčí hasičů Martina Götzová.

Bouře do kraje přišla po 19:00. "V první chvíli začaly přibývat zásahy hasičům především v okolí Nového Bydžova, následně se šířila bouřka napříč celým krajem. Nárůst počtu událostí se zpomalil kolem půlnoci," uvedla mluvčí.

Nejvíce hasiči do půlnoci zasahovali na Rychnovsku, a to u 36 událostí. Na Královéhradecku měli 22 výjezdů, na Trutnovsku a Jičínsku po deseti a na Náchodsku devět. V 55 případech odstraňovali stromy popadané na silnice nebo na železniční tratě. Dále pomáhali s čerpáním vody, čištěním propustků a kanalizace.

Na trati u Provodova-Šonova na Náchodsku narazil dnes ráno nákladní vlak do stromu spadlého na trať. Nehoda se obešla bez zranění.

Bouře poničila dva dětské tábory a jejich okolí natolik, že jejich organizátoři požádali hasiče o pomoc s evakuací dětí. Nejprve hasiči zasahovali v dětském táboře u obce Liberk, části Prorubky, na Rychnovsku a následně u Vernéřovic na Náchodsku.

Z tábora u Liberku hasiči převezli do bezpečí v kulturním domě v obci Lukavice 43 lidí. Pět jednotek hasičů evakuovalo tábor u Vernéřovic. Nejprve hasiči museli odklidit popadané stromy z příjezdové cesty k táboru. Z tábora hasiči odvezli auty a pak evakuačním autobusem 57 dětí a 30 dospělých do provizorního zázemí v základní škole v Meziměstí.

Olomoucký kraj

Více než dvě desítky výjezdů evidují od čtvrtečního podvečera kvůli bouřkám hasiči v Olomouckém kraji. Zasahují hlavně u popadaných stromů, jejichž kmeny nevydržely silné nápory větru. ČTK to dnes sdělil mluvčí hasičů Radek Buryánek.

První vlna bouřek zasáhla Olomoucký kraj ve čtvrtek odpoledne. Bouřky doprovázené silným větrem se prohnaly především nad Šumperskem a Jesenickem, poté se přesunuly i nad zbývající část kraje. "Do 05:00 jsme evidovali zhruba sedm událostí. Jednalo se o spadené stromy a jednu poškozenou střechu. Přechodem další bouřkové oblačnosti od 05:00 registrujeme 17 výjezdů. Jedná se o spadené stromy na komunikaci," uvedl Buryánek.

Například u obce Charváty na Olomoucku silný vítr ve čtvrtek odpoledne strhl část střechy zemědělského objektu. Konstrukce spadla na sousedí silnici, která byla kvůli tomu neprůjezdná.

Pardubický kraj

Pardubický kraj v noci na dnešek zasáhly silné bouřky s kroupami a silným větrem. Místy při nich spadlo kolem 50 milimetrů srážek, vítr dosáhl rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Nejvíce zasáhly Chrudimsko a Orlickoústecko. Hasiči během od pozdního večera do dnešního rána vyjížděli ke 190 událostem, uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková. Zvedají se i hladiny řek, Loučná a Chrudimka jsou na prvním povodňovém stupni, Novohradka na třetím stupni značícím stav ohrožení.

Především v první polovině noci padaly vlivem bouře stromy, trhaly se dráty elektrického vedení, hodně domácností je podle energetiků bez proudu. V druhé polovině noci a k ránu odčerpávali vodu ze zatopených garáží, sklepů a chat. Rozvodněné menší toky způsobily zaplavení zahrad i silnic.

"Například zatopená silnice je mezi Žamberkem a Písečnou. Prováděli jsme čištění propustků i potoků, zejména pod mostky, kde se držely naplaveniny. Začínají se zvedat i vodní toky," řekl Horáková.

Teď je vyhlášen první stupeň povodňové aktivity na Loučné v Litomyšli, Loučné v Dašicích a Loučné v Cerekvici nad Loučnou. Na Novohradce v Úhřeticích dosáhla hladina třetího stupně a voda ještě stoupá.

První případ byl ve čtvrtek později večer v Hlinsku na Chrudimsku, kdy voda z pole zaplavila zahradní dům a zahradu. Tamtéž hořela trafostanice. Voda natekla v Horním Bradle na Pardubicku do sklepa a garáže.

"V Hlinsku-Koutech spadl strom na dům. Osoby byly v době pádu uvnitř objektu. Dle našich informací se nikomu nic nestalo. V Hlinsku – Srní spadl strom na kamion. V hlinecké Holandské ulici byla chalupa zavalena bahnem, které se naplavilo z pole. V dalších několika případech v Hlinsku tekla voda střechou do domů, když vítr utrhl plechy ze střechy," řekla Horáková.

Stromy spadly v mnoha obcích. Od 18:00 do 6:00 vyjížděli hasiči na 190 míst. Ze 190 událostí jich bylo 79 na Chrudimsku, 69 na Orlickoústecku, 23 na Pardubicku a 19 na Svitavsku.

Plzeňský kraj

Hasiči v Plzeňském kraji absolvovali v souvislosti se čtvrteční večerní bouří 130 technických zásahů. Nejčastěji odstraňovali spadlé a vyvrácené stromy a čerpali vodu ze zaplavených sklepů, ucpaných propustků nebo vodu valící se z polí. Většina výjezdů byla do půlnoci, během dneška je ukončených událostí zatím 13. Vyplývá to z databáze hasičů. Dvě železniční tratě, kde ve čtvrtek večer kvůli stromům či vodě v kolejišti nejezdily vlaky, už jsou opět v provozu. Silné srážky zvedly hladiny řek. Úslava v Plzni - Koterově dosáhla dnes časně ráno třetího povodňového stupně.

Povodňové stupně jsou i na Úhlavě, Klabavě, Bradavě a na Holoubkovském potoce v okolí Plzně a na Rokycansku, uvádí na webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle řídícího důstojníka krajských hasičů Tomáše Junka ale hasiči nemají v souvislosti s povodňovými stupni na řekách zvýšený počet výjezdů. Jejich zásahy souvisejí převážně s odstraňováním následků vydatných srážek.

Ve čtvrtek napadlo v Plzeňském kraji nejvíc srážek v brdském Borovně - podle ČHMÚ tam napršelo přes 39 milimetrů srážek a dalších deset milimetrů od půlnoci do dnešního rána. Na srážky v Brdech reaguje zvýšením hladiny právě řeka Klabava, která při vydatnějších deštích rychle dosahuje povodňových stupňů. V Nové Huti má nyní druhý povodňový stupeň, v Hrádku a v Rokycanech první stupeň. V Nezvěsticích jižně od Plzně spadlo ve čtvrtek přes 34 milimetrů srážek a dalších deset během dneška. Nezvěsticemi protéká řeka Úslava, která v oblasti sebrala silné srážky a v Prádle a ve Ždírci na jižním Plzeňsku má první stupeň, stejně jako Bradava v Žákavě u Nezvěstic. V Koterově Úslava vystoupala na třetí stupeň. Zatímco ve čtvrtek ráno měla hladinu kolem 40 centimetrů, dnes po 24 hodinách je tam hladina na 218 centimetrech, průtok se od čtvrtečního rána zvýšil ze zhruba šesti metrů krychlových vody za sekundu na současných víc než 92 metrů krychlových vody za sekundu.

Středočeský kraj

Středočeským hasičům přibylo kvůli bouřce kolem 180 výjezdů, nejvíc práce měli v okolí Prahy a na Příbramsku a Kolínsku. Zasahovali hlavně u popadaných stromů nebo odčerpávali vodu, řekla ČTK dnes ráno mluvčí krajských hasičů Vladimíra Kereková. Vydatný déšť zvedl hladiny řek, na prvním povodňovém stupni jsou Botič a Doubrava. Napilno měli kvůli výpadkům proudu také energetici, potíže byly hlášeny hlavně na Kolínsku, Příbramsku, Mělnicku a Mladoboleslavsku.

Podle Kerekové hasiči vyjížděli do terénu prakticky po celém kraji s výjimkou Kladenska a Kutnohorska. "Většinou šlo o odčerpávání ucpaných kanálů, stromy popadané na komunikace a laguny na parkovištích," uvedla. V Příbrami například hasiče zaměstnala laguna, která se vytvořila na parkovišti před lékárnou v Husově ulici. V Říčanech u Prahy zase auta obtížně projížděla podjezd pod železniční tratí, vozovka tam byla také zaplavená.

Vydatný déšť také zvedl hladiny řek, bdělost neboli první povodňový stupeň platí na Botiči u Kocandy nedaleko Prahy a na Doubravě ve Žlebech na Kutnohorsku.

Podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) bouřky a prudké deště v kraji nenapáchaly větší škody. Výpadky elektrického proudu a poruchy na síti se vyskytovaly nejvíce na Kolínsku, Příbramsku, Mělnicku a Mladoboleslavsku, společnost ČEZ na odstranění poruch pracuje. "Povodňová pohotovost byla v 6:00 odvolána a nyní je povodňová bdělost - do odvolání," uvedla Pecková na facebooku.

Kraj Vysočina

Kvůli bouřkám je na Vysočině na několika místech přerušená železniční doprava. Stromy leží v kolejišti, jinde porušily trakční vedení. Část Havlíčkobrodska je také bez dodávek elektrické energie. Hasiči likvidují následky bouřek v celém kraji, odstraňují popadané stromy, někde zajišťují uvolněné střechy. Od čtvrtečního odpoledne měli přes 200 výjezdů. Pomáhali také s přesunem 40 dětí ze skautského tábora v Libici nad Doubravou do místní školy. Vyplývá to z informací na webu Českých drah a z vyjádření mluvčí společnosti ČEZ a krajských hasičů.

Na Vysočině je důsledku čtvrtečních a nočních bouřek bez dodávek elektrické energie asi 10.000 domácností, nejvíc na Havlíčkobrodsku. Poruchy způsobily hlavě stromy popadané do elektrického vedení. ČTK o tom informovaly mluvčí společností ČEZ a EG.D.

"Na Vysočině je aktuálně bez proudu 4850 domácností, nejvíce škod bouřky způsobily na Pelhřimovsku, Humpolecku a Jihlavsku," uvedla za společnost EG.D Martina Slavíková. EG.D je distributorem elektřiny na takřka celém území Vysočiny, Havlíčkobrodsko zásobuje společnost ČEZ.

Podle její mluvčí Šárky Lapáčkové Beránkové tam nyní energetici řeší deset poruch na vedení vysokého napětí, bez dodávek proudu je přibližně 5000 domácností. "Číslo kolísá, protože technici jsou stále v terénu a opravují," řekla mluvčí.

Provoz vlaků je zastavený mezi Havlíčkovým Brodem a stanicí Lípa nebo stanicí Hlinsko v Čechách. Kvůli poruše trakčního vedení nejezdí vlaky ani v úseku Přibyslav - Pohled a Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou. České dráhy předpokládají zprovoznění během dopoledne.

Hasiči museli do terénu kvůli počasí už ve čtvrtek po 16:00. Nejčastěji vyjížděli k popadaným stromům, které někde poničily zaparkovaná auta. Museli také zajistit několik uvolněných střech buď přímo v Havlíčkově Brodě nebo v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. Pro děti na tábor museli ve čtvrtek před 22:00. "Všechny děti jsou v pořádku a bez zranění," uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová.

Varování před extrémními bouřkami vydali meteorologové ve čtvrtek. Dnes by na Vysočině podle jejich předpovědi měly být bouřky jen místy. Postupně jich bude ubývat spolu s oblačností. Nejvyšší odpolední teploty budou 21 až 24 stupňů Celsia.