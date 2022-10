Derby Slavie se Spartou bude soubojem o druhé místo ve fotbalové lize

Praha - Vrcholem 13. kola první fotbalové ligy bude dnešní pražské derby mezi druhou Slavií a třetí Spartou, která vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. První derby čeká trenéra letenského týmu Dána Briana Priskeho, který v září 2020 vyřadil Slavii ve 4. předkole Ligy mistrů s Midtjyllandem.

Utkání v Edenu má výkop v 19 hodin a bude soubojem o druhé místo v tabulce za Plzní. Druhá příčka nyní patří Slavii, která má před Spartou náskok dvou bodů.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský označil domácí derby za nejvýznamnější utkání sezony. "Spousta z nás už měla možnost takový zápas hrát a ví, co je to za utkání. Hodně se těšíme," prohlásil kouč. "Víme, jak umíme být doma silní. Věříme, že je to velký bonus pro nás," přidal Trpišovský, jehož svěřenci prohráli tři z posledních čtyř soutěžních derby.

Kouč Sparty Brian Priske se v české lize postaví Slavii poprvé, ale vršovický tým v září 2020 s Midtjyllandem vyřadil ve 4. předkole Ligy mistrů. "Derby je derby. Měl jsem štěstí, že jsem v Dánsku zažil to největší mezi FC Kodaň a Bröndby, což můžete trochu srovnat. Byly to úžasné zápasy se skvělou atmosférou. Očekávám, že to bude intenzivní a parádní pro všechny zúčastněné," řekl dánský trenér.

Letenští v lize neprohráli jedenáctkrát po sobě a v posledních třech kolech zvítězili. Slávisté v této sezoně doma vyhráli všech šest ligových duelů při skóre 28:3. "Soupeř měl výsledkově dobré zápasy, v posledních dal hodně gólů. Ustálila se jim sestava, vracejí se jim někteří hráči. Po delší době to pro ně bude takový těžký zápas ve venkovním prostředí," uvedl Trpišovský.

V dalších zápasech od 16:00 České Budějovice přivítají Hradec Králové, Bohemians 1905 se představí v Mladé Boleslavi a Slovácko doma změří síly s Teplicemi.