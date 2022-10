Slovácko po obratu zdolalo Teplice 2:1 a zabralo po dvou prohrách

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka otočili zápas 13. kola první ligy s Teplicemi a zvítězili 2:1. Hosty poslal do vedení na konci první půle Abdallah Gning, v 85. minutě vyrovnal střídající Filip Vecheta a vítězný gól vstřelil v páté minutě nastavení Stanislav Hofmann. Tým z Uherského Hradiště vyhrál po dvou porážkách a doma teprve podruhé v sezoně, v tabulce si polepšil na desáté místo. Čtrnácté Teplice nebodovaly potřetí za sebou.

V sestavě domácích odehrál hodinu devětatřicetiletý Milan Petržela a 464. startem v nejvyšší soutěži vyrovnal rekord současného reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého. "Klobouk dolů před tím, jaké mety dosáhl. Milan je pořád rozdílový hráč a já jsem rád, že s ním mohu pracovat," vysekl Petrželovi na tiskové konferenci poklonu domácí kouč Martin Svědík, jehož svěřencům tak vyšla generálka na čtvrteční klíčový duel Evropské konferenční ligy proti Kolínu nad Rýnem.

V šesté minutě se jubilant Petržela dostal do slibné pozice na hranici šestnáctky, jenže akci nezakončil. Odstartoval tím nápor domácích, jejichž akce sice nepostrádaly rychlost a kombinaci, ale především přesnost finální fáze.

Ze střední vzdálenosti tvrdě stříleli Havlík i Tomič. Zformovaná teplická defenziva si poradila s řadou centrů, po jednom z nich hlavičkoval těsně nad Hofmann a Kozáka vychytal brankář Grigar.

Severočeši vytěžili v první půli z útočného minima maximum. Gningův a Kodadův náznak šance ještě gólem neskončily, prosadil se až zblízka ve 42. minutě Gning svým pátým ligovým gólem v sezoně. "Hodně nás to povzbudilo, ale po přestávce jsme se už do brejků nedostali," konstatoval teplický kouč Jiří Jarošík.

Slovácká honba za obratem začala v 51. minutě bombou Havlíka do břevna a také mnohem intenzivnějším tlakem než v první půli. Jenže koncovka, respektive schopnost se do ní dostat, nebyla dnes silnou stránkou domácího týmu.

Tohle všechno hrálo do karet Teplicím, které měly i štěstí při šanci Tomiče. O vyrovnání se však při drtivém tlaku postaral zblízka hlavou Vecheta po zaváhání Grigara. "Lízalo to tyčku, chtěl jsem to vyrazit, ale srazil jsem si míč do sítě. I tak jsme ale měli remízu urvat," podotkl Grigar.

V páté minutě nastavení pak rozhodl střelou k tyči Hofmann, který tak stylově oslavil svůj 200. zápas v nejvyšší soutěži. "Takové vítězství potěší nejvíc, sáhli jsme si na dno," řekl obránce Hofmann. Slovácko s Teplicemi neprohrálo sedmý ligový duel za sebou.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Už podle sestavy Teplic bylo znát, že zahustí střed a budou hodně vycházet z defenzivní činnosti. Chtělo to hodně kvality, abychom se tam dostávali. V první půli musím hráčům vytknout hlavně inkasovaný gól z ojedinělého brejku. Sami vidíme, jak bylo těžké zápas otáčet. Velmi dobře nám pracovala pravá strana, ale chybělo tomu finále, centry lítaly pryč nebo do hráčů soupeře. V půli jsme si řekli, že jdeme utkání otočit, zariskovali jsme, stupňovali jsme tlak. Bylo to na jednu bránu. Vyrovnání bylo obrovskou vzpruhou, chtěli jsme to zlomit, což se povedlo. Euforie je o to větší, ale mohlo to mít jiný průběh. Tým prokázal velkou vnitřní sílu, šel si pro tři body a tuto odměnu dostal. Před čtvrtečním pohárem je to velká vzpruha."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "První půle byla vyrovnaná i po herní stránce, Slovácko mělo šance, ale nás povzbudil gól do šatny, který byl pro nás důležitý. Chtěli jsme hrát z dobré defenzivy a vyrážet do brejků. To se nám dařilo v první půli, ale ve druhé už ne. Bylo to i kvalitou domácího týmu, jemuž vyšla střídání, lítal tam jeden centr za druhým a nakonec se domácí dvakrát prosadili. Určitě se na hráče nezlobím, ani nemůžu, s deseti hráči se liga hrát nedá. Chyběly nám síly a bylo to znát. Poctivě jsme bránili, Slovácko se do nás těžko dostávalo. Musíme vyzdvihnout jak naši obranu, tak útočnou sílu domácích."

1. FC Slovácko - FK Teplice 2:1 (0:1)

Branky: 85. Vecheta, 90.+5. Hofmann - 42. Gning. Rozhodčí: Radina - Váňa, Arnošt - Franěk (video). ŽK: Kohút, Kalabiška - Žák, Kučera, Grigar. Diváci: 3810.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk (63. Trávník), Hofmann, Kadlec, Duskí (46. Kalabiška) - Havlík, Daníček - Tomič, Petržela (60. Vecheta), Kohút (75. Holzer) - Kozák (46. Mihálik). Trenér: Svědík.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Mareček, Jukl (54. Žák), Shejbal (24. Kodad) - Trubač (90.+3. Křišťan), Gning. Trenér: Jarošík.