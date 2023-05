Denver v NBA vyhrál i druhé čtvrtfinále, Philadelphia zvítězila v Bostonu

Druhé utkání čtvrtfinále play off NBA Denver - Phoenix, 1. května 2023. Zprava Nikola Jokič z Denveru a Deandre Ayton z Phoenixu.

Druhé utkání čtvrtfinále play off NBA Denver - Phoenix, 1. května 2023. Zprava Nikola Jokič z Denveru a Deandre Ayton z Phoenixu. ČTK/AP/David Zalubowski

New York - Basketbalisté Denveru zvítězili i ve druhém čtvrtfinále play off NBA s Phoenixem a vedou v sérii 2:0 na zápasy. Pod výhru 97:87 se výrazně podepsal Nikola Jokič, který zaznamenal 39 bodů a 16 doskoků. Na Východě naopak Philadelphia zaskočila na úvod čtvrtfinálové série Boston a vyhrála na jeho hřišti 119:115. Hlavní zásluhu na tom měl se 45 body James Harden, Celtics nestačilo ani 39 bodů Jaysona Tatuma.

Phoenix držel krok s Denverem až do poslední čtvrtiny. V ní už ale postrádal zkušeného rozehrávače Chrise Paula, který si ve třetí části poranil tříslo a odstoupil. S ním na hřišti byli Suns plus osm bodů, ovšem po jeho odchodu se jejich hra rozpadla a Denver poslední čtvrtinu jasně ovládl.

A to přesto, že oproti prvnímu zápasu se nedařilo Jamalovi Murraymu, který minul všech devět pokusů za tři body a nasbíral jen 10 bodů. Spoluhráče ale podržel úřadující dvojnásobný nejlepší hráč ligy Jokič, dalších 16 bodů přidal Aaron Gordon. Ten navíc i dobře bránil Kevina Duranta, který v dresu Suns potřeboval na 24 bodů 27 střel. Devin Booker přidal za poražené 35 bodů.

Philadelphia vstoupila do čtvrtfinále bez nejlepšího střelce sezony a kandidáta na cenu pro MVP Joela Embiida, který má potíže s kolenem. A na hřišti Bostonu tak byla outsiderem. Jenže James Harden si vzpomenul na své nejslavnější období, kdy se stal v dresu Houstonu třikrát nejlepším střelcem soutěže, a rozebíral obranu Bostonu svými střelami po odstoupení od soupeře.

Jeden takový "step back" předvedl i osm sekund před koncem, kdy trojkou přes Ala Horforda poslal Sixers do vedení. Celkem si 45 body Harden vyrovnal osobní rekord v play off. „My jsme sem nepřijeli s tím, že bez Joela prohrajeme. My přijeli vyhrát. A ať už se Joel vrátí, nebo ne, tak jsme připraveni se prát o postup,“ řekl Harden.

„Výrazný rozdíl oproti minulé sezoně je, že teď máme v týmu spoustu 'pouličních bojovníků', kteří nechtějí prohrát. Když se jde do poslední čtvrtiny, tak si jdeme za vítězstvím. Z týmu to cítím,“ řekl trenér Philadelphie Doc Rivers.

NBA - 2. kolo play off: Východní konference - 1. zápas: Boston - Philadelphia 115:119. Západní konference - 2. zápas: Denver - Phoenix 97:87, stav série 2:0.