Deník N: Kvůli pochybnostem o doktorském studiu na MENDELU rezignoval děkan

Brno - Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Pavel Žufan rezignoval, důvodem jsou pochybnosti kolem doktorských studijních programů na fakultě, informoval Deník N na svém webu. ČTK to potvrdila mluvčí školy Tereza Pospíchalová. Žufan na dnešním jednání akademického senátu oznámil, že funkci opustí ke konci ledna. Akademický senát rezignaci přijal.

V době, kdy někteří zahraniční studenti údajně neobvykle rychle prošli doktorskými programy na fakultě, Mendelovu univerzitu (MENDELU) jako rektorka řídila nynější prezidentská kandidátka Danuše Nerudová.

"Důvodem rezignace je zodpovědnost mě jako děkana za pochybení v minulém období týkající se uskutečňování doktorských studijních programů na fakultě," předčítal podle Deníku N Žufan ze svého rezignačního dopisu. Zároveň se prý svým krokem snaží zamezit další eskalaci diskusí a napětí na univerzitě, v jednání s Národním akreditačním úřadem i v mediálním prostoru

Ke zvážení rezignace vyzval děkana minulý týden rektor Jan Mareš, informoval Deník N. Mareš vede univerzitu od letošního června. Do konce ledna stála v jejím čele Nerudová, pak školu dočasně vedl exministr školství Robert Plaga poté, co nově zvolený rektor Vojtěch Adam rezignoval kvůli pochybnostem o některých publikovaných článcích, a to ještě předtím, než se vůbec mohl ujmout funkce.

Doktorským studiem na Mendelově univerzitě se zabývá Národní akreditační úřad. Podle mluvčí ještě řízení pravomocně neskončilo.