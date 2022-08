Delegace MAAE je na cestě do Záporožské jaderné elektrárny

Kyjev - Mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) se vydala na cestu do Záporožské jaderné elektrárny, oznámila agentura AFP s odvoláním na generálního ředitele MAAE Rafaela Grossiho, který misi vede. Do největší jaderné elektrárny v Evropě, z jejíhož ostřelování se v poslední době vzájemně obviňují Ukrajina a Rusko, by mise měla podle ředitele přicestovat "později v tomto týdnu".

"Musíme chránit bezpečnost a zabezpečení největšího jaderného zařízení na Ukrajině a v Evropě," napsal Grossi na twitteru.

Právě ředitel Grossi v uplynulých dnech vyjednával o přístupu s ukrajinskými diplomaty ve Vídni, ruskými představiteli v Istanbulu i s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži. Mise MAAE by podle tisku mohla do jaderného zařízení přivézt náhradní díly, přístroje pro monitorování radiace a další důležitý materiál.

Ukrajinská energetická společnost Enerhoatom o víkendu upozornila na vysoké riziko úniku radioaktivních látek v důsledku pokračujícího ruského ostřelování Záporožské jaderné elektrárny, okupované ruskými vojsky od počátku března. Ruské ministerstvo obrany a Rusy dosazené okupační úřady naopak z ostřelování elektrárny a města Enerhodar obvinily ukrajinské jednotky. Ruské ministerstvo i ukrajinská společnost nicméně shodně uvedly, že nebyla zjištěna zvýšená úroveň radiace.