Děčínská zoo slaví 70 let výstavou, staví novou expozici

Děčín - Děčínská zoologická zahrada slaví 70. výročí svého založení multimediální výstavou. Lidé si mohou prohlédnout srovnávací fotografie, poslechnout nahrávky pamětníků nebo zhlédnout videa. Město k výročí zahradě, kterou zřizuje, poskytlo peníze na nové expozice. Výstava se dnes otevřela v galerii děčínského obchodního centra Pivovar.

Fotogalerie

"Návštěvníkům přibližujeme, co se za těch 70 let událo, jací se tu vystřídali ředitelé, jaká zvířata sem přišla, jak se zahrada měnila ze zookoutku přes zamřížovaný zvěřinec až k dnešní moderní zoologické zahradě," řekla ČTK mluvčí zoo Alena Houšková.

Vzpomínky pamětníků sbírala zahrada celý rok. "Většinou se nám ozvali lidé, kteří si pamatovali založení areálu, setkali se s prvním ředitelem, za což jsme velice rádi," uvedla Houšková. Zájemci si tak mohou poslechnout poučné a někdy i úsměvné historky z historie zoo.

Vystavena jsou také zvířata z českolipského vlastivědného muzea. Většina z nich žila v děčínské zoo a pak se dostala do muzea. "Původně jsme si mysleli, že budeme moci vystavit i exponát v loňském roce uhynulého medvěda grizzly Sigfrieda, což se bohužel nepodařilo," uvedla Houšková. Na exponátu ještě oborníci pracují.

Právě medvědi jsou ikonou děčínské zoo. "Jsou spjati s naší zahradou prakticky od začátku, chovali jsme dokonce ledního medvěda, bylo tu více druhů medvědů hnědých. Loni jsme museli ukončit chov medvědů grizzly. Nyní chováme medvěda kamčatského," řekla Houšková. Tříletého Bruna přivezla zoo letos v dubnu a ihned si podle Houškové získal přízeň návštěvníků. "Ti naši staří medvědi už jen pomaličku po výběhu chodili, Bruno je akční, zkoumá, koupe se, tleská, mává, zkrátka se předvádí," uvedla.

V letošním roce by mohla zoo dosáhnout návštěvnického rekordu. "Spočítali jsme, že by k nám letos mohlo dorazit kolem 120.000 až 130.000 návštěvníků," uvedla. Loni jich přišlo do zoo 115.000. "Toto číslo už padlo," poznamenala Houšková.

V zoo nyní vznikají tři nové expozice, kde se objeví zvířata z chladných krajů, jako je rosomák sibiřský, kozorožec dagestánský a výr virginský. Novým druhem je v zoo od jara chápan středoamerický, což je kriticky ohrožený druh opic. Celkově chová zoo zhruba 400 zvířat ve 160 druzích na ploše šesti hektarů.