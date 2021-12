Debatu o návrzích reagujících na ceny energií Sněmovna neumožnila

Praha - Opozičnímu hnutí ANO se nepodařilo prosadit ve Sněmovně debatu o třech návrzích zákonů dosluhující vlády, které reagují na rostoucí ceny energií. Po třech hodinách projevů řečníků s přednostním právem strany nastupující vládní koalice neumožnily schválení programu mimořádné schůze. Sněmovna tak o zákonech nejednala. Předseda KDU-ČSL a příští ministr práce Marian Jurečka označil navrhovaná řešení za plošné rozdání peněz, které potřebným lidem nepomůže.

"Budeme bedlivě sledovat, s čím přijdete," vzkázala nové vládní koalici ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO) v reakci na hlasování. Pro schválení programu schůze hlasovalo 83 poslanců z klubů ANO a SPD. Poslanci stran vládní pětikoalice hlasovali proti, nebo se zdrželi. Pro schválení bylo zapotřebí 90 hlasů.

Končící vláda navrhla osvobodit dodání plynu a elektřiny od daně z přidané hodnoty na celý příští rok, běžně spadá do sazby 21 procent. Část výnosu z prodejů emisních povolenek by měla jít podle dalšího z návrhů na zmírnění sociálních dopadů vysokých cen energií. Poslední z předloh měla umožnit kompenzovat domácnostem část regulované ceny elektřiny. Zda se k jejich projednání Sněmovna vrátí, není jisté. Schillerová, která je nyní předsedkyní klubu ANO, nevyloučila, že opozice bude vyvolávat další mimořádné schůze.

"I když se to nastupující vládě nelíbí a hází našim snahám klacky pod nohy, není pochyb, že úloha státu je být v energokrizi aktivní," řekla Schillerová v úvodu jednání. Uvedla, že předložené zákony mohou pomoci domácnostem ušetřit v příštím roce tisíce korun. Odmítla, že by za odpuštění DPH u elektřiny a plynu pro příští rok hrozily Česku sankce z Bruselu. Vysvětlila to tím, že opatření má být časově omezené pouze na příští rok. Podle ní to vyplynulo z jejího osobního jednání s eurokomisařem pro ekonomiku Paolem Gentilonim.

Vláda v příslušné novele zákona o DPH konstatuje, že navrhovaná právní úprava není slučitelná s právem Evropské unie, neboť to neumožňuje zavést osvobození od daně s nárokem na odpočet daně na dodání elektřiny a plynu.

"Příští rok musíme vyřešit nárůst cen energií, který bude mezi 30 až 70 procenty," řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). "Za to nenese vinu ani opozice, ani koalice, za to nenese vinu v tuto chvíli nikdo, kdo je z České republiky. A popravdě řečeno i vina Evropské unie je částečná," uvedl.

Jurečka i další politici vládní koalice poukazovali na to, že jen v případě odpuštění DPH na elektřinu a plyn přijdou veřejné rozpočty v příštím roce o 25 miliard korun. "To tady paní ministryně financí jako taktně pomlčela a neřekla vzkaz do těch obcí, měst a krajů - opět vám budou chybět další peníze," uvedl. Vyjádřil pochybnosti i o úspěchu jednání ministryně Schillerové s eurokomisařem.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek varoval, že návrh vytváří dopady na státní rozpočet dvou miliard korun měsíčně. Střední třída si podle něj uvědomuje, že pokud stát zruší daně na elektřinu, ve výsledku bude muset vzniklý dluh někdo zaplatit a bude to podle něj právě střední třída. Předseda klubu STAN Jan Farský kladl dosluhující vládě otázku, kolik ze zhruba 25 miliard korun, o něž přijdou veřejné rozpočty, bude vydáno skutečně efektivně. Vládní návrhy přirovnal k rozhazování peněz z helikoptéry.

Také předseda klubu SPD Radim Fiala upozornil že snížení DPH prohloubí veřejný dluh, který zaplatí všichni. Předseda SPD Tomio Okamura obvinil premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) z toho, že s řešením nepřišel v době, kdy šlo růstu cen ještě zabránit. Podle něj by mělo Česko vystoupit z evropského systému obchodování s emisními povolenkami.

Okamura po hlasování vyzýval premiéra Petra Fialu (ODS), aby řekl, kdy růst cen energií a všeobecné zdražování vyřeší a jaké má jeho vláda plány. Fiala nevystoupil, opoziční poslanci reagovali bučením a boucháním do lavic. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) poté jednání Sněmovny ukončila.

Tím dnešní mimořádné jednání Sněmovny skončilo. Sněmovna by se měla sejít v úterý 11. ledna.