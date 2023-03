Dealeři Škody rozšíří veřejnou síť dobíjecích stanic

Minimálně o desítky by se v příštích měsících měla rozšířit síť veřejných dobíjecích stanic. „Chceme, aby se v areálech našich smluvních obchodních partnerů do konce letošního roku jednak vybudovaly nové rychlé dobíjecí stanice a jednak, aby se zapojily do sítí poskytovatelů dobíjecích služeb,“ sdělil portálu Autonaelektřinu Miroslav Holan - vedoucí rozvoje strategie a obchodní sítě Škoda Auto Česká republika.

V části oficiálních servisních a prodejních místech, kterých je nyní na území České republiky 225, již jsou k dispozici dobíjecí stanice. Jenže dobíjení u nich zpravidla nelze zahájit a zaplatit pomocí čipů či aplikací existujících dobíjecích platforem. Navíc jsou často uvnitř areálů dealerství a nejsou tedy přístupné například o víkendech nebo v nočních hodinách. „To chceme v co největší míře změnit,“ vysvětlil Holan.

Sama Škoda přitom nabízí pro fyzické osoby službu Powerpass, která pomocí jediné RFID karty nebo prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu umožňuje dobíjení po celé Evropě. Kromě veřejných rychlonabíjecích stanic celoevropské sítě Ionity, mohou uživatelé této služby dobíjet své elektrifikované vozy u mnoha dalších veřejných dobíjecích míst ostatních provozovatelů. Po celé Evropě se takových míst nachází už více než 400 000. Aplikace Powerpass je umí zobrazit na mapě včetně jejich aktuální dostupnosti a dokáže k nim řidiče navigovat. Řešení je v současnosti k dostání se třemi tarify zohledňujícími zákaznický způsob využívání konkrétního elektrického modelu rodiny Škoda iV.

Navíc má tuzemská značka další platformu Chargee, která je určena hlavně pro firemní klienty Aktuálně je do něj integrováno přes 7600 nabíjecích bodů v Česku, Polsku a na Slovensku.

Škoda v současnosti rozšiřuje partnerství s řadou firem i institucí. „Naším cílem je, aby se dobíjecí infrastruktura rozšiřovala nejen co do počtu, ale hlavně v těch správných lokalitách,“ říká Holan. Novými partnery tuzemské automobilky v tomto směru je tedy například hlavní město Praha, Ředitelství silnic a dálnic nebo společnost PKN Orlen, která provozuje síť čerpacích stanic Benzina.

