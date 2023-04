Další střet Bidena s Trumpem je souboj, který si nikdo nepřeje, píše NBC News

Washington - Opětovný souboj Joea Bidena a Donalda Trumpa ve druhém kole amerických prezidentských voleb je střet, který si nikdo nepřeje. Na základě průzkumu veřejného mínění to dnes napsal server NBC News. Po Bidenově dnešním oznámení, že bude opět kandidovat, je opakování scénáře z voleb v roce 2020 stále pravděpodobnější, dodal server. Prezidentské volby se ve Spojených státech budou konat příští rok v listopadu.

Biden mezi demokraty nemá žádného vážného vyzyvatele a Trump v průzkumech jasně vede před ostatními republikánskými kandidáty. V neděli zveřejněný průzkum NBC News ukázal, že 70 procent Američanů si myslí, že by současný prezident Biden neměl kandidovat. O Trumpovi si to myslí 60 procent dotazovaných.

Dojem stagnace navíc podtrhuje fakt, že mezi preferencemi obou protikandidátů není velký rozdíl. To naznačuje, že od Bidenova vítězství před čtyřmi lety ve společnosti nedošlo k žádnému výraznému posunu, píše NBC News.

"Společnost je kulturně zvyklá na nové formy zábavy. Opakovaný souboj, pochopitelně pro tuto generaci Američanů, není tak vzrušující," domnívá se Faiz Shakir, který vedl kampaň Bernieho Sanderse v demokratických primárkách.

Dlouholetý stratég republikánů Brendan Buck předpovídá, že pokračování posledních voleb vyvolá velký zájem, zejména kvůli schopnosti vyzyvatele soustředit na sebe pozornost médií. "V normálním světě by se dalo očekávat, že to bude snižovat nadšení, ale Trump se o to postará," uvedl Buck. Pokud opravdu postoupí tito dva kandidáti, "nebudou to nudné volby a nebude ani nízká účast", je přesvědčen Buck.