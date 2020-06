Další snížení úroků by mohlo podle Rusnoka poškodit finanční sektor

Praha - Další snížení úrokových sazeb v Česku by mohlo podkopat příjmy i stabilitu tuzemského finančního sektoru, který je klíčový pro dodávání likvidity do reálné ekonomiky. Uvedl to dnes podle agentury Reuters guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok. Člen rady ČNB Vojtěch Benda v dnes zveřejněném rozhovoru s agenturou Bloomberg zase uvedl, že další uvolňování měnové politiky v současnosti není zapotřebí.

ČNB v květnu snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta, aby pomohla zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Zároveň představila novou prognózu, která v letošním roce počítá s poklesem ekonomiky o osm procent. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem zase levnější půjčky na bydlení.

Česká měna tak dnes po ranním oslabování odpoledne obrátila směr. Posílení podpořily právě výroky členů bankovní rady ČNB. K euru koruna zpevnila o devět haléřů na 26,68 Kč/EUR, vůči dolaru o 15 haléřů na 23,66 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.