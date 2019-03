Mirošovice (u Prahy) - Dálnice D1 mezi Mirošovicemi u Prahy a Šternovem na Benešovsku je po noční uzavírce opět průjezdná. Stavbaři mezi 21. a 22. kilometrem bourali šířkově nevyhovující nadjezd, dálnice kvůli tomu byla obousměrně uzavřena a řidiči jezdili po objížďkách. Auta se na dálnici vrátila kolem 08:30, zhruba do 14:00 ale motoristé musejí ještě v úseku počítat s provozem v režimu jedna plus jedna, tedy v každém směru pouze jedním jízdním pruhem. ČTK to řekla mluvčí stavební firmy Eurovia CS Iveta Štočková.

Obousměrná uzavírka mezi 21. a 41. kilometrem začala v sobotu kolem 18:00 a odhadovalo se, že skončí dnes v 08:00. "Všechno šlo podle plánu, jenom na konci se vždy musí dočišťovat a jsou kontroly a obhlídky," uvedla Štočková.

Původní most přes D1 spojující Mirošovice s Mnichovicemi byl vybudován spolu s dálnicí v 70. letech minulého století. Nahradí ho nový most, který řidičům začne sloužit od listopadu.

Noční objížďka pro auta do 12 tun v noci vedla z exitu 41 po silnicích II/111 a II/112 do Benešova a dále po silnici I/3 na exit 21 Mirošovice. Vozidla nad 12 tun jezdila přes Mirošovice po silnici I/3 a D3 na Tábor a dále po silnicích I/19 a I/34 na exit 90 Humpolec.