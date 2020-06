D6 do Karlových Varů by mohla být hotová dřív, než ŘSD plánovalo

Řevničov (Rakovnicko) - Dálnice D6 do Karlových Varů by mohla být dle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) hotová o rok či dva dříve, než Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánovalo, řekl dnes novinářům na stavbě D6 u Řevničova. Původní termín byl 2026. K urychlení podle ministra přispěje minulý týden schválená novela takzvaného liniového zákona, která má umožnit rychlejší přípravu infrastrukturních staveb.

Na konci letošního roku otevře ŘSD dva úseky dálnice u Řevničova a příští rok má začít stavba tří středočeských úseků, stavba posledních úseků v Karlovarském kraji měla dle předpokladů začít až v roce 2023. Novela liniového zákona zkrátí přípravu i zahájení staveb infrastruktury.

"V době, kdy je usnesení a stavební povolení, můžeme začít stavět a paralelně začít vykupovat, případně vyvlastňovat, a právě to mělo pomoci tomu poslednímu úseku," uvedl Havlíček.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) bude ČR jednat o využití peněz z evropských fondů určených na pomoc regionům postiženým po těžbě uhlí na stavbu dálnice D6. Odhadované náklady na stavbu úseků v Karlovarském kraji činí zhruba deset miliard korun bez DPH.

Dle dřívějších plánů měl být úsek z Bošova do Karlových Varů postaven úžší kvůli úsporám a slabšímu provozu, a mělo se po něm jezdit jen 110 kilometrů v hodině. Karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) už dříve označila za nesmysl, že by do Bošova byla hustota dopravy malá a od Bošova do Prahy už velká, usilovala o vybudování plnohodnotné dálnice. Loni v září centrální komise ministerstva dopravy přehodnotila svůj návrh, po celé trase do Karlových Varů se tedy bude po dokončení dálnice jezdit 130 kilometrů v hodině.

Přípravu staveb podle ŘSD brzdí například také byrokracie. U velkých staveb by dle premiéra Andreje Babiše (ANO) pomohla větší spolupráce úředníků, což by mohla pomoci řešit i uvažovaná stavba moderního dopravního centra republiky, v němž by kromě Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mohlo mít nové sídlo i ministerstvo dopravy a České dráhy (ČD). Dle Dostálové je komplikací též roztříštěnost řízení u stavebních úřadů, což by měl změnit nový stavební zákon, na velkých projektech pak budou moci spolupracovat specializované týmy.