D1 před Brnem zablokovala nehoda dvou nákladních aut

Brno - Dálnici D1 před Brnem zablokovala krátce před 06:00 na hodinu nehoda dvou nákladních aut. Ve směru na Brno se vytvořila několikakilometrová kolona. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Před 07:00 byl provoz obnoven v jednom jízdním pruhu.

Nehoda se stala přibližně v 05:50 zhruba na 184. kilometru D1 u Popůvek u Brna. Podle ŘSD pak byla dálnice ve směru na Brno asi do 06:50 zcela neprůjezdná. Vznikla kolona aut, která se před 07:00 táhla až skoro ke 173. kilometru D1. Odstraňování nehody by mohlo podle ředitelství trvat téměř do 09:00.